Le Lausanne HC fait le break contre Genève!

Lausanne a réussi un joli coup ce mercredi aux Vernets. Les Lions ont été les premiers dans ce quart de finale à s'imposer à l'extérieur (2-5), et mènent désormais 1-2.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Peut-être que lors du premier match, ça sera un peu plus physique. Mais lors du quatrième ou du cinquième, ça sera un peu différent.» Les propos de Damien Riat avant le quart de finale entre Genève et Lausanne sont presque prémonitoires. Il n'a pas fallu attendre l'acte IV pour que l'intensité entre Aigles et Lions baissent légèrement. Le troisième duel a suffi.

Ce mercredi, le GSHC est entré avec beaucoup moins d'intensité dans son match aux Vernets que cela avait été le cas, quatre jours plus tôt. À l'inverse, Lausanne s'est créé plus d'occasions lors des cinq premières minutes que lors du premier affrontement.

Logiquement et à 5 contre 4, les Lions ont ouvert le score. Le tir de Damien Riat n'a pas été capté par Stéphane Charlin et, au rebond, Ken Jäger a lancé dans le haut du filet en back-hand (5e). Dans la foulée, Vili Saarijärvi a trouvé le poteau de Kevin Pasche (6e).

Stéphane Charlin aurait pu mieux faire

L'égalisation des Grenat n'a pas tardé puisque, également en power-play, Vincent Praplan a trouvé la lucarne de la cage vaudoise (10e). Un soulagement pour le Valaisan, moyen cette saison, qui a inscrit là son premier but depuis le 6 janvier. Dire que quelques instants avant ce but, Damien Riat s'est présenté seul face à Stéphane Charlin…

Mais ce n'était que partie remise puisque, juste avant la pause, le Lausanne HC a repris l'avantage. Dans un premier temps, Erik Brännström a parfaitement évité une charge de Markus Granlund, avant de trouver le trou entre la jambière et la mitaine du portier grenat. À nouveau, Stéphane Charlin n'a pas tutoyé les étoiles sur cette action (18e).

Le beau geste d'Austin Czarnik

Le deuxième tiers a vu une très belle domination de Genève. Le GSHC a longtemps campé dans la zone défensive du LHC et s'est procuré de belles occasions. La meilleure a sans doute été ce tir dévié sur le… casque de Kevin Pasche. La chance était même du côté du gardien vaudois.

Pire pour les Genevois, Austin Czarnik s'est mué en joueur de base-ball pour inscrire le troisième, un peu plus de deux minutes avant la deuxième sirène. Un coup sur le bec des Aigles. Au retour des vestiaires, Tim Bozon a tenté de faire le même geste, avec moins de réussite (42e).

Quelle réaction pour les Aigles?

Dans le troisième tiers, Genève a continué de pousser mais Kevin Pasche, solide depuis le début des play-off, a dégoûté les attaquants adverses en attirant tous les pucks à lui. À cinq minutes de la fin et d'un tir masqué de la ligne bleue, Iñaki Baragano a mis fin au suspense. La fin du match a vu le portier lausannois mettre un coup de poing au Top Scorer Markus Granlund et le GSHC réduire la marque en power-play sur l'action qui a suivi, grâce à un tir de Saarijärvi dévié par Jimmy Vesey (57e), inutile puisque Drake Caggiula scellait le score quelques instants plus tard.

Avec cette victoire, Lausanne réussit donc un premier break dans cette série. Les Lions devaient au moins s'imposer une fois aux Vernets pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Le chemin est encore long pour eux, mais ils ont déjà fait un premier pas. À voir comment les Aigles réagiront, dès vendredi à la Vaudoise aréna.

Zurich impitoyable

Comme Davos, Zurich mène 3-0 dans sa série de quarts de finale. Les joueurs de Marco Bayer ont dominé Lugano 4-0 mercredi soir dans leur antre.

Gentiment mais sûrement, les Lions donnent le sentiment de retrouver leur sérénité et leur force tranquille. Celle qui leur a permis de décrocher les deux derniers titres de champion face à Lausanne.

Les Zurichois ont rapidement mené 2-0 grâce à Andrighetto et Trutmann aux 16e et 18e. Le pire pour les Luganais, c'est que le 3-0 est tombé à la 21e juste au retour des vestiaires par Lammikko. Dès cet instant, les Alémaniques ont pu passer en mode gestion.

A la 37e, une bagarre a éclaté et Rohrer et Carrick ont été priés d'aller se doucher avant les autres. Et à la 51e, Sigrist a inscrit le 4-0 sur un excellent service de Malgin.

Mais dans les rangs du "Z", on prie pour que Sven Andrighetto puisse revenir pour le quatrième acte vendredi au Tessin. Le top scorer zurichois a quitté ses coéquipiers au cours de la deuxième période après un contact aussi violent qu'involontaire avec son coéquipier Balcers.

4:28 Zurich - Lugano: Zurich s'offre une balle de match!