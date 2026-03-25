Le Lausanne HC est allé chiper l'avantage de la glace à Genève-Servette (2-5). Ce succès porte la griffe de Kevin Pasche qui reçoit les trois étoiles de cette rencontre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les Lausannois ont réussi à faire déjouer une équipe de Genève-Servette visiblement à la peine au niveau de son jeu de transition. Victorieux aux Vernets, les Lions prennent un premier avantage dans cette série 100% lémanique avant d'accueillir les Grenat vendredi dans leur antre de la Vaudoise aréna. Ont-ils pris un avantage psychologique à cette occasion? Toujours est-il qu'un homme semble faire le malheur du GSHC. Et il obtient évidemment les trois étoiles de cette rencontre.

⭐⭐⭐ Kevin Pasche (Lausanne, gardien)

Sans hésitation, c'est le gardien du Lausanne HC qui a été le meilleur homme de cette rencontre. Toujours bien placé, le dernier rempart a vu tous les pucks (ou presque) envoyés par les Genevois. Comme tout grand gardien, il a également eu un soupçon de réussite comme lorsque le puck lui a touché le casque alors qu'il semblait, pour une fois, n'avoir pas vu le départ du shoot adverse (34e). À mesure qu'il réalisait des arrêts, les Genevois se sont éteints. Comme dépités face à ses parades.

À son affaire lors des quelques moments chauds du GSHC, le dernier rempart a également su se montrer solide mentalement en fin de rencontre. Après un geste de frustration de Markus Granlund qui lui est tombé dessus, Kevin Pasche a fait voir les étoiles aux Finlandais en lui mettant une patate avec sa mitaine. Une manière pour lui de prouver que malgré son jeune âge, il n'allait pas se laisser intimider lors de la suite de cette série. Noah Rod a d'ailleurs tenté à son tour de le déstabiliser en fin de rencontre. À voir si ce match dans le match se poursuivra vendredi.

⭐⭐ Geoff Ward (Lausanne, entraîneur)

Qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre un entraîneur dans cette rubrique? Depuis le début de cette série, Geoff Ward semble avoir parfaitement préparé son équipe soir après soir. Lors de l'acte I, le Lausanne HC n'était pas passé loin du casse du siècle. Battus 1-0 sur une réussite en toute fin de match, les Vaudois ont su, ce soir-là, qu'il y avait moyen de s'imposer aux Vernets.

Dans le sillage de leur homme de banc, les Lions ont été en contrôle durant toute la soirée. La zone neutre a peu à peu ressembler à un champ de mines. Les Genevois n'ont jamais su prendre de la vitesse pour développer leur jeu de contres. Certes, le LHC a également peiné à se projeter vers l'avant de manière efficace. Mais les visiteurs n'étaient pas venus à Genève pour cela. Non. Ils sont venus avec un plan d'attaque minuté au poil de fion (excusez cette familiarité, c'est une référence à Kaamelott). Genève s'est pris dans le filet lausannois. Ville Peltonen saura-t-il réagir?

⭐ Erik Brännström (Lausanne, défenseur)

On savait que le Suédois pouvait être hyperactif en attaque. Défenseur à vocation offensive, l'ancien joueur de NHL était attendu de patin ferme lors de ses play-off, lui qui n'a qu'une expérience limitée des rencontres de séries éliminatoires. Avant le premier match face à Genève vendredi dernier, il n'avait en effet disputé que... trois rencontres de play-off en carrière. Voici donc son total doublé en moins d'une semaine.

Mieux! Le défenseur a inscrit son premier but en carrière dans une rencontre de séries éliminatoires. Et, paradoxalement, ce n'est pas pour cette raison qu'il mérite forcément une distinction. Oui, il a eu le mérite de tenter sa chance. Mais sans la complicité bien involontaire de Stéphane Charlin (lire ci-dessous), il n'aurait probablement pas marqué. Non, ce sont ses minutes de box play qui ont particulièrement plu.

Le flop: Stéphane Charlin (Genève, gardien)

Soirée très compliquée pour le gardien du GSHC. Il n'a pas paru à son avantage sur le 0-1 de Ken Jäger, puis sur le 1-2 d'Erik Brännström. Le tir de loin du défenseur suédois des Lions n'avait rien d'inarrêtable. Cette réussite a coupé les pattes des Aigles qui ont ensuite dû planer après le score. Et ils n'y sont jamais parvenus.

Surtout que Stéphane Charlin a encore engagé une part de responsabilité lors du 1-3 signé Austin Czarnik. Certes le coup de base-ball de l'Américain avait de quoi surprendre. Mais arrêter l'essai du meilleur compteur vaudois était, là aussi, dans les cordes d'un gardien du talent comme lui.