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Lausanne renverse Genève aux Vernets
5:37
Genève - Lausanne:Lausanne renverse Genève aux Vernets

Acte III: Les faits marquants
Pourquoi Fabian Heldner a fait rire les supporters genevois

Pour la première fois, Lausanne a pris l'avantage dans sa série face à Genève en s'imposant aux Vernets (2-5). Voici les moments importants (et moins importants) de cet acte III.
Publié: il y a 17 minutes
1/2
Chute à l'arrière de la cage pour Fabian Heldner.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Gregory_Beaud.png
Blick_Matthias_Davet.png
Grégory Beaud et Matthias Davet

Les supporters de Genève sont retournés chez eux en faisant la moue après la défaite des leurs ce mercredi, lors de l'acte III face au rival lausannois (2-5).

La seule raison pour eux de sourire a eu lieu juste avant la reprise de la troisième période, lorsque Fabian Heldner a réalisé un geste bien peu intentionnel. Retrouvez ceci dans nos faits marquants.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Lausanne HC
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