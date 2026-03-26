Pourquoi Fabian Heldner a fait rire les supporters genevois

Pour la première fois, Lausanne a pris l'avantage dans sa série face à Genève en s'imposant aux Vernets (2-5). Voici les moments importants (et moins importants) de cet acte III.

Les supporters de Genève sont retournés chez eux en faisant la moue après la défaite des leurs ce mercredi, lors de l'acte III face au rival lausannois (2-5).

La seule raison pour eux de sourire a eu lieu juste avant la reprise de la troisième période, lorsque Fabian Heldner a réalisé un geste bien peu intentionnel. Retrouvez ceci dans nos faits marquants.