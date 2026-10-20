Philipp Kurashev va jouer son premier match avec Lausanne

Officialisé samedi, Philipp Kurashev dispute ce mardi soir à Kloten son premier match avec le Lausanne HC. L’ex-attaquant de NHL évoluera en première ligne avec les Lions.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le LHC et la Ligue n’ont pas traîné. Trois jours après l’annonce de sa signature, Philipp Kurashev (27 ans) fera ses débuts sous le maillot lausannois ce mardi soir à la SWISS Arena (19h45). Et le staff ne le ménage pas: l'international suisse, qui portera le numéro 23, est directement associé à Antti Suomela et Damien Riat en première ligne.

Kurashev n’a plus disputé de match officiel depuis la fin de son unique saison à San Jose, perturbée par les blessures (20 points en 43 matches). Pas prolongé par les Sharks, il s’est préparé à Herisau sous la direction de son père Konstantin. «Pour la première fois depuis quelques années, je suis à 100%», a-t-il assuré à Blick.

Repêché par Chicago en 2018, l’attaquant compte 360 matches de NHL pour 150 points (55 buts), dont une saison 2023/24 à 54 points avec les Blackhawks. Médaillé d’argent au Mondial 2024, il était aussi du voyage aux JO de Milan-Cortina.

À Lausanne, il a signé pour la saison en cours, avec une option de prolongation et une clause NHL. Il doit combler le vide laissé par Théo Rochette, parti à Detroit. «Mon objectif est de retourner en NHL. Je sais que pour ça, je dois bien jouer, et ça me motive», glisse-t-il, tout en promettant d’être «à 100% pour Lausanne, physiquement et dans la tête».

Les Vaudois, vainqueurs 5-2 de Kloten samedi à la Vaudoise aréna, visent un deuxième succès en quatre jours face aux Aviateurs.