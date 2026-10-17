Philipp Kurashev signe au Lausanne HC!

Fin du feuilleton. Sans contrat en Amérique du Nord, l’international suisse de 27 ans s’engage avec le Lausanne HC. Le club vaudois réalise le gros coup de l’automne.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C’est fait. Philipp Kurashev portera le maillot du Lausanne HC. Le club vaudois a officialisé ce samedi l’arrivée de l’attaquant de 27 ans, libre depuis l’été. Durée du contrat: une saison avec une option pour quitter la Suisse et rejoindre la NHL en cours de championnat... et une option de prolongation au terme de la saison.

C'est le dénouement d’une saga de plusieurs semaines. Le 14 octobre, Blick avait révélé sa présence à la Vaudoise aréna, où il s’était entraîné avec l’assistant Yannick Dubé, avant d’assister au succès face à Ajoie (6-3). Interrogé le soir même, Damien Riat avait esquivé avec le sourire: «Kurashev? Je lui enverrai peut-être un message ce soir.» Dans la foulée, Fribourg-Gottéron, Davos et Berne se sont retirés de la course. Les Grisons, qui lui avaient soumis une offre, ont fini par se rabattre sur Joseph Blandisi, faute de réponse.

Les discussions n’avaient pas été simples: sans agent licencié en Suisse, Kurashev avait d’abord demandé aux directeurs sportifs de lui envoyer leurs offres directement, avant de mandater un représentant basé en Suisse.

Né à Davos le 12 octobre 1999, fils de Konstantin Kurashev, assistant au CP Berne, Philipp Kurashev arrive avec un CV que peu de joueurs de National League peuvent présenter. Passé par les juniors bernois, les GCK Lions puis les Remparts de Québec, il a été repêché au 120e rang par Chicago en 2018. Il compte 360 matches de NHL pour 150 points, dont 55 buts. Sa meilleure saison remonte à 2023/24: 54 points (18 buts, 36 assists), deuxième pointeur des Blackhawks derrière Connor Bedard.

Depuis, la courbe s’est infléchie. Après une saison à 14 points en 51 matches, Chicago ne l’a pas conservé. Son passage d’un an à San Jose (1,2 million de dollars) s’est soldé par 20 points en 43 matches, sur fond de pépins physiques. Les Sharks ne l’ont pas qualifié et aucune offre convaincante n’est venue de NHL.

Pour Lausanne, l’investissement est conséquent. Selon plusieurs médias, Kurashev réclamait autour d’un million de francs brut par saison, assorti d’une clause lui permettant de repartir en NHL en cours d’exercice. Le Lausanne HC a donc accédé à sa requête de pouvoir partir à tout moment en Amérique du Nord.

Le Bernois ne débarque pas en terre inconnue: il avait disputé 13 matches avec Lugano en 2020/21, en pleine pandémie (9 assists, aucun but). Médaillé d’argent au Mondial 2024 et présent aux JO de Milan-Cortina, il apporte au LHC un profil offensif rare, alors que l’équipe navigue dans le milieu du peloton. Il aura pour rôle de remplacer Théo Rochette, parti cet été en Amérique du Nord.