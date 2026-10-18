«Philipp Kurashev a choisi Lausanne pour les bonnes raisons»

Samedi soir, Lausanne a annoncé avoir signé Philipp Kurashev jusqu'en fin de saison. Comment et pourquoi a-t-il débarqué à la Vaudoise aréna? Le directeur sportif, John Fust, lève un coin du voile.

Grégory Beaud Journaliste Blick

John Fust, directeur sportif du Lausanne HC, revient sur les longues négociations qui ont permis d'attirer Philipp Kurashev à la Vaudoise aréna. Il évoque également les attentes du club et les raisons qui ont convaincu l'international suisse.

John Fust, est-ce la plus grosse signature de ta carrière de directeur sportif?

Je ne regarde pas les choses de cette manière. Pour construire une équipe capable de connaître du succès, il faut beaucoup de joueurs avec des rôles différents. Bien sûr, Philipp Kurashev est un joueur offensif qui était très courtisé. Mais je suis tout aussi fier des joueurs de troisième ou quatrième ligne, ou encore du huitième défenseur de notre effectif. Tous les joueurs sont importants.

Je vais poser la question différemment. Est-ce alors la signature la plus difficile que tu aies réalisée?

C'est une négociation qui a pris beaucoup de temps, oui. Nous avons dû mener des discussions complexes, notamment sur le plan juridique. Mais nous avons toujours travaillé de manière professionnelle pour trouver une solution. Et finalement, nous y sommes parvenus.

Qu'est-ce qui a pris autant de temps dans la dernière ligne droite?

C'était un long processus. Les discussions portaient surtout sur la formulation juridique de certaines clauses du contrat. C'est principalement cet aspect qui a retardé la conclusion de l'accord. Mais j'ai un frère avocat. Je sais donc que certaines situations peuvent être plus ardues que d'autres.

La signature a été annoncée pendant la deuxième période d'un match à la Vaudoise aréna. Pourquoi ce timing particulier?

Le contrat a été signé quand il a été signé (rires). Nous voulions aussi faire un petit cadeau à nos fidèles supporters présents à la Vaudoise aréna.

Qu'attends-tu concrètement de Philipp Kurashev sur la glace?

Je pense que nous avons retrouvé un certain équilibre dans nos lignes. Lorsque nous avons perdu Théo Rochette, parti en NHL, nous savions qu'il serait impossible de le remplacer sur le marché des joueurs suisses. Cette opportunité nous permet de compenser son départ avec un joueur capable d'avoir un impact offensif. Mais nous ne voulons pas non plus lui mettre trop de pression. Il doit trouver ses marques et s'intégrer dans le groupe. Son arrivée offre davantage d'options à notre staff pour composer les lignes.

L'arrivée d'un joueur de ce calibre peut aussi modifier l'alchimie d'une équipe. N'est-ce pas un risque?

Nous avons confiance en notre groupe, en ses leaders et en notre staff. Nous sommes convaincus qu'ils sauront bien intégrer Philipp et tirer le meilleur du potentiel de notre équipe.

Lors des premières discussions, la NHL était clairement sa priorité. À quel moment as-tu compris que Lausanne avait une véritable chance de le recruter? C'était cela le plan dont tu parlais avan la saison?

La NHL était effectivement sa priorité. Sa venue à Lausanne ne faisait donc pas partie de nos plans initiaux durant l'été. Mais c'est justement notre travail de maintenir le contact avec les joueurs et de poursuivre le recrutement. Lorsque les circonstances changent, nous devons être prêts à saisir les opportunités.

Son contrat comporte une clause de sortie ainsi qu'une possibilité de prolongation. Peux-tu nous en dire davantage?

Je ne souhaite pas entrer dans les détails du contrat. Il existe effectivement une clause de sortie et une clause de prolongation, mais ces éléments restent confidentiels.

Avec un contrat jusqu'à la fin de la saison, ne crains-tu pas que cette signature ne soit finalement qu'un coup à court terme?

Nous sommes convaincus que Philipp a choisi Lausanne pour les bonnes raisons. D'abord, il y a la ville, qu'il a eu l'occasion de visiter. Ensuite, nos supporters, qui créent une ambiance extraordinaire à chaque match. Et enfin, la réputation du Lausanne HC auprès des joueurs. Le club est reconnu comme un excellent endroit pour évoluer, dans un environnement très professionnel et avec un staff de grande qualité.

Philipp Kurashev était récemment présent à la Vaudoise aréna pour assister à un match. Était-ce aussi une manière de le séduire?

C'était son choix de venir. Il a acheté des billets pour lui et sa mère. Ils étaient des spectateurs comme les autres! Il souhaitait découvrir personnellement l'ambiance que nos supporters créent à chaque rencontre.

Je peine à te croire. Il était dans la loge et on l'a vu parler avec le propriétaire...

Et pourtant. Tu serais surpris.

Les négociations ont été particulièrement médiatisées, avec notamment des montants de salaire qui ont circulé. Cela t'a-t-il dérangé?

Nos négociations sont évidemment confidentielles. Et je dois dire que je n'ai pas vu beaucoup d'informations dans les médias qui correspondaient à la réalité. Il y a eu énormément de spéculations. Je comprends que cela fasse partie du travail des médias et que les supporters aiment aussi spéculer. Mais lorsqu'on parle de ce genre de négociations, ce qui circule est souvent assez éloigné de la réalité.

Quand fera-t-il ses débuts avec le Lausanne HC?

Il va s'entraîner lundi et j'ai effectué les démarches administratives pour qu'il puisse être sur la glace mardi à Kloten. À l'heure où nous nous parlons, ce n'est pas encore à 100% sûr.