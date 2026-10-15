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Cold Facts
Est-ce une bonne idée de signer Philipp Kurashev?

Pour le septième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous sommes revenus sur le match entre Lausanne et Ajoie et sur la présence de Philipp Kurashev dans les gradins. Sans oublier les autres clubs romands.
Publié: il y a 1 minute
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 7e épisode, la saga Kurashev semble toucher à sa fin et les Romands continuent en Europe.

Sommaire:

- LHC: efficace (dès 1:44)

- HCA: plaisant malgré la défaite (21:22)

- Les paris avec JOUEZSPORT (34:30)

- GSHC: Jesse Jesse Jesse (36:58)

- HCFG: on économise sur le Seiler (52:32)

- EHCB: sans défense (1:17:19)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
Lausanne HC
Lausanne HC
12
-1
18
6
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-6
16
7
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
8
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
9
SC Berne
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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