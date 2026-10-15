Pour le septième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous sommes revenus sur le match entre Lausanne et Ajoie et sur la présence de Philipp Kurashev dans les gradins. Sans oublier les autres clubs romands.

Est-ce une bonne idée de signer Philipp Kurashev?

Est-ce une bonne idée de signer Philipp Kurashev?

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 7e épisode, la saga Kurashev semble toucher à sa fin et les Romands continuent en Europe.

Sommaire:

- LHC: efficace (dès 1:44)

- HCA: plaisant malgré la défaite (21:22)

- Les paris avec JOUEZSPORT (34:30)

- GSHC: Jesse Jesse Jesse (36:58)

- HCFG: on économise sur le Seiler (52:32)

- EHCB: sans défense (1:17:19)

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