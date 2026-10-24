Logiquement battus (4-1) à Zoug, les Lions lausannois ont passé une sale soirée et ont une belle occasion de se relever en recevant Fribourg ce samedi à Malley. «Le plus important, c'est de se relever», assure Geoff Ward.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les malchanceux ayant croisé le regard de Geoff Ward à la sortie des vestiaires vendredi soir après la défaite du LHC (4-1) à Zoug risqueront d'être longtemps traumatisés. Le coach lausannois était de la même humeur qu'un lion s'étant coincé la queue dans une porte et n'a pas hésité à le montrer.

Zoug, virtuel deuxième

Professionnel, le Canadien, sollicité par Blick, s'est arrêté à l'interview malgré l'intense déception de la défaite et a insisté sur l'importance pour son équipe et lui de se relever après ce revers subi sur la glace d'une bonne équipe. Le classement ne le dit en effet pas encore, vu que ces Taureaux privés de glace ont accumulé les matches en retard, mais ils sont virtuellement deuxièmes de National League. Un horizon que le LHC aimerait atteindre, mais qui est inaccessible pour l'instant, tant cette équipe manque encore de constance.

«Je trouve qu'on a bien joué par moments ce soir, mais on n'a pas su tenir ce rythme. Nos baisses de régime nous ont fait mal et coûté cher», a expliqué Geoff Ward, lequel a regretté que son équipe ait commis trop d'erreurs avec le puck. «Et Zoug en a bien profité. Pour moi, la différence entre les deux équipes est là ce soir, comme souvent dans un match de hockey.» Les joueurs du LHC ont en effet commis quelques maladresses difficilement explicables vue de l'extérieur, qui ont notamment été fatales lorsque Zoug a définitivement pris l'avantage en faisant passer le score de 1-1 à 3-1 en cinquante secondes au coeur du deuxième tiers.

Pas encore de nouvelles pour Curtis Lazar

Parmi les mauvaises nouvelles de la soirée, le LHC a peut-être perdu Curtis Lazar pour un bon moment, mais il était difficile d'en savoir plus dans l'immédiat. «Je n'ai pas encore de nouvelles. Il sera examiné à notre retour à Lausanne», a simplement répondu Geoff Ward, lequel allait profiter des trois heures de bus pour analyser le match et préparer au mieux la réception de Fribourg samedi, un moment toujours important dans la saison.

«Le plus important après une défaite, je n'apprends à rien personne, c'est de se relever. Nous avons vingt heures pour être prêts à défier Fribourg», explique Geoff Ward, impatient de retrouver ses troupes samedi matin à la patinoire après une courte nuit de sommeil pour les derniers ajustements.

Lui aussi croisé dans les couloirs du nouveau Herti, de nouveau disponible après des semaines de travaux, Michael Fora a également accepté de détailler ce qui avait manqué au LHC pour repartir de Zoug avec un, deux ou trois point(s).

Lausanne a joué par à-coups

«Nous n'avons pas su jouer notre jeu pendant 60 minutes, tout simplement. Nous avons manqué de constance. Notre réaction après l'ouverture du score zougoise a été bonne, mais nous avons baissé de rythme en deuxième période. Nous avons retrouvé de l'agressivité et la troisième période était meilleure. Nous devons absolument jouer avec la même détermination durant trois périodes», détaille le grand et costaud défenseur.

Dès ce samedi face à Fribourg, pour la première de Philipp Kurashev (deux assists en deux matches) à Malley? «C'est un match important, bien sûr, et nous devrons faire preuve de constance.» Que ce soit contre les Taureaux ou contre les Dragons, ne pas être à fond durant toute la partie ne pardonnera pas.