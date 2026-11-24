Marco Maurer est de retour en National League. Sauf que Sierre, son employeur attitré, a lui aussi besoin du défenseur.

Petar Djordjevic

Le week-end s’annonce intense pour Marco Maurer. Il y a trois semaines, Lugano avait fait venir le défenseur au Tessin au bénéfice d’une licence B afin de compenser les nombreuses blessures dans l’équipe. Il n’était d’abord question que de deux matches. Sauf que depuis, il a été prévu que l'arrière joue tout le mois de novembre pour les Bianconeri.

Mais à Sierre, son employeur attitré, la malédiction des blessures a également frappé. Le défenseur est ainsi en train de disputer quatre matches en cinq jours, depuis vendredi. Ce jour-là, il était avec les Valaisans à Olten. Samedi, il est allé avec Lugano à Zurich, avant de retourner à Sierre le lendemain pour perdre face à La Chaux-de-Fonds. Mardi, il va encore faire le déplacement jusqu'à Lugano, pour la rencontre à domicile face à Bienne.

«C’est un hockey complètement différent»

La planification des déplacements n’est pas vraiment simple: «L’avantage, c’est que j’habite toujours au même endroit. Je suis donc de temps en temps à Zoug», nous expliquait Marco Maurer samedi après le match. «J’y ai toujours un logement. Je suis donc allé à Zoug après le match d’hier (ndlr: Olten - Sierre). Et aujourd’hui, je suis parti directement de là pour Zurich. Maintenant, je me demande encore ce que je vais faire. Soit je pars encore ce soir en Valais, soit je vais d’abord à Zoug, puis je pars dimanche matin.»

Le défenseur prend cette décision après s’être entretenu avec Blick. Une chose est sûre: dimanche, Marco Maurer était déjà de nouveau sur la glace avec Sierre contre La Chaux-de-Fonds. Les allers-retours entre les deux ligues exigent une préparation mentale: «C’est un hockey complètement différent, affirme l'ancien Genevois. Si tu joues la veille contre Olten en Swiss League et aujourd’hui avec Lugano contre Zurich, tu dois te reconcentrer et davantage faire travailler tes jambes. C’est un défi, c’est clair. Mais j’aime ça. Ça me fait plaisir.»

Et après décembre?

Après plus de 900 matches disputés en National League, notamment à Genève et Ajoie, il n’a apparemment pas perdu le plaisir du hockey. La saison passée, Marco Maurer a signé pour la première fois un contrat d’un an avec un club de Swiss League, à Sierre, et a immédiatement été sacré champion. L’été dernier, le défenseur a ensuite dû batailler pour obtenir une année supplémentaire lors d'un essai chez les Valaisans. Il évolue à nouveau en National League, au moins encore en novembre.

Marco Maurer ne peut pas dire s’il poursuivra avec Lugano après la fin du mois: «Je prends les jours les uns après les autres et nous verrons bien.» Le directeur sportif de Lugano, Janick Steinmann, laisse lui aussi cette question ouverte.