Connor Carrick a été l'un des grands artisans de la victoire lausannoise lors du derby lémanique à Genève, avec deux buts (3-4 ap). Un premier doublé pour l'Américain depuis celui avec Lugano… aux Vernets.

Matthias Davet Journaliste Sport

Le 3 octobre 2025, Connor Carrick découvre les Vernets pour la première fois de sa carrière. L'Américain vient de débarquer en provenance de AHL et évolue à Lugano. Ce vendredi soir, il inscrit son premier, puis son deuxième but en Suisse. Le défenseur contribue largement à la victoire des Tessinois face à Genève-Servette (1-5).

Treize mois plus tard, l'arrière américain est de retour sur la glace au bout du Léman. Ce n'est plus le maillot des Panthères qu'il porte sur le dos, mais celui d'un autre félin. Depuis début octobre 2026, Connor Carrick a été engagé par les Lions du LHC, afin de pallier les blessures au sein de l'effectif vaudois. Et ce jusqu'à Noël.

Ce dimanche après-midi, il a peut-être marqué quelques points en vue d'une prolongation de contrat. Tout comme lors de son premier match aux Vernets, il a de nouveau inscrit un doublé. «J'adore marquer ici, sourit-il. C'est une bonne patinoire, avec une belle histoire.» Et il n'y a pas uniquement la glace qui a l'air de motiver l'Américain. «Je retrouve quelques joueurs contre lesquels j'ai évolué en Amérique du Nord, précise-t-il. Ça aiguise un peu ton jeu, puisque ce sont des adversaires face à qui tu veux briller.»

«J'adore le tartare»

Certains risquent de bien se souvenir de lui à l'avenir. Il faut dire que marquer un doublé, qui plus est lors d'un derby lémanique, aide à se faire remarquer. Sur le 2-3, Connor Carrick a surtout pu profiter du travail très intelligent de Michael Fora. Son binôme défensif a vu que Stéphane Charlin était à terre, mais il a préféré décaler l'Américain qui a parfaitement logé la rondelle dans le haut du filet. Puis, son tir du poignet a permis de parachever la remontée du Lausanne HC. «Il faut se rappeler qu'on doit tirer au but, appuie-t-il. On ne peut pas faire une passe jusque dans le filet.»

Connor Carrick a donc été à l'origine du déclic lausannois. «Quand on joue mal, la cage adverse paraît de plus en plus petite, tente-t-il d'expliquer. On avait besoin d'un rappel que le puck peut rentrer si l'on fait les bonnes choses.» Ce que Lausanne est parvenu à faire dimanche, sur la glace de Genève, après avoir pourtant été mené 3-0.

En tout cas, le défenseur américain prend son pied sur les bords du Léman. «J'adore la vie ici, s'enthousiasme-t-il. Manger du tartare, avec des câpres, c'est excellent.» Une bonne humeur communicative. Suffisante pour convaincre John Fust de prolonger son contrat? Réponse dans les prochains jours.