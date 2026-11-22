Tout comme le premier derby de la saison, Lausanne est revenu au score, avant de remporter deux points face à Genève. Michael Fora a offert la victoire aux Lions aux Vernets (3-4 ap).

Matthias Davet Journaliste Sport

Disputé en ce dimanche après-midi, le derby lémanique s'annonçait particulièrement intéressant au coup d'envoi. D'un côté, Genève, pas au mieux et qui sortait d'une lourde défaite (1-7) à Zoug. De l'autre, Lausanne, qui s'est incliné à quatre reprises lors de ses cinq dernières sorties. Autant dire que les deux kops espéraient une réaction des leurs.

Aux Vernets, celui de Genève a particulièrement apprécié le début de match des Aigles. Déjà car, après quatre minutes et un tir spontané de William Hedlund, les Grenat menaient au score. Lausanne a bien cru égaliser mais, au départ du but de Benjamin Bougro, le No 71 était largement hors-jeu. Le coach's challenge pris par les Genevois était parfait.

Mieux pour eux, ils ont doublé la mise juste avant la première pause. En revenant du banc de pénalité, Tim Bozon a parfaitement combiné avec Jesse Puljujärvi. En contre, le No 9 a remis au Français à licence suisse, qui n'a eu plus qu'à glisser au fond. Et ce à 26 secondes du premier retour aux vestiaires.

Austin Czarnik redonne espoir

Passeur, le Finlandais s'est ensuite transformé en buteur à la 25e minute. Jesse Puljujärvi a lancé un missile qui a terminé sous la barre transversale de Kevin Pasche. 3-0 pour Genève avant la mi-match, tandis que le LHC n'y était pas.

Mais, tout comme lors du premier derby de la saison, Lausanne a continué d'y croire. Philipp Kurashev a intercepté un puck du gant avant de remettre à Austin Czarnik, seul devant la cage. L'Américain a trompé Stéphane Charlin entre les jambes (35e).

Puis, alors que les esprits s'échauffaient dans cette fin de deuxième tiers, Connor Carrick a redonné un nouvel espoir aux Lions. Alors que le portier grenat était au sol, Michael Fora a été parfaitement patient pour servir l'Américain, qui a trouvé le haut du filet… à 57 secondes de la deuxième sirène.

Trois buts américains

Les Lions ont même complété leur come-back, grâce à nouveau à Connor Carrick. À la 43e, le No 5 a trouvé le fond des filets d'un tir du poignet. Il s'agit là de son premier doublé depuis le 3 octobre 2025. À l'époque, le défenseur qui jouait à Lugano l'avait fait… aux Vernets contre Genève.

Incertaine, la fin du troisième tiers n'a permis à aucune des deux équipes de prendre le large. Dix minutes après l'égalisation, Adam Boqvist était en bonne position, mais son tir s'est écrasé sur le poteau lausannois.

Mais comme lors du premier derby de la saison, les Aigles et les Lions allaient devoir se partager les points. Et tout comme à la Vaudoise aréna plus tôt cette saison, le LHC a fini par s'imposer. D'un magnifique geste, Michael Fora a pu donner la victoire à son équipe en prolongation.

Rapperswil - Langnau (5-2)

3:23 Rapperswil - Langnau: Rappi quitte la lanterne rouge

Dans l'autre match dominical, Rapperswil a remporté une partie importante contre Langnau 5-2. Les Saint-Gallois laissent derrière eux Kloten et Bienne au classement. Les Lakers ont été forts autour de la deuxième pause en marquant le 2-1 à 39'59, puis en plantant les 3-1 et 4-1 en dix secondes (44e).