Balayé 9-5 à domicile par Berne lors d'un derby assez fou, le HC Bienne concède un quatrième revers de rang. Malgré l'ampleur du score, Christian Dubé garde son calme.

Christian Dubé: «Il faut prendre ce match et le jeter à la poubelle»

Christian Dubé: «Il faut prendre ce match et le jeter à la poubelle»

Matthias Davet Journaliste Sport

Les spectateurs venus à la Tissot Arena pour voir des buts en ont eu pour leur argent. Lors du derby entre Bienne et Berne, ce ne sont pas moins de 14 réussites qui sont tombées (5-9). Le dernier tiers a été particulièrement décousu, voyant chaque équipe marquer à trois reprises. À chaque fois que les Seelandais espéraient un tant soit peu revenir au score, les Ours reprenaient le large.

Après la rencontre, Christian Dubé était étonnamment serein. Comme il le dit lui-même, c'est plutôt la défaite contre Zurich, après avoir mené 2-0, qui l'agace. Cette sortie de route face à Berne doit être rapidement oubliée par son équipe, qui va enchaîner deux déplacements (Lugano et Ajoie), avant de recevoir Lausanne la semaine prochaine.

Christian, quel match étrange on vient de vivre ici à Bienne. Déjà, il y a ce premier but encaissé après 48 secondes…

Ça fait plusieurs fois que ça arrive cette année. On prend une mauvaise décision, on offre un 2 contre 1 et c'est but. Pourtant, on continue à montrer de la vidéo. Et ce troisième tiers, c'était digne des années 80, je n'avais jamais vu ça.

On a l'impression que durant les 18 premières minutes, Bienne n'a pas su quoi faire avec le puck. Est-ce possible de l'expliquer?

Non, c'est très difficile. C'est une question de confiance: les gars paniquent parce qu'ils veulent bien faire, et on manque un peu de sang-froid. On peut travailler là-dessus, mais cela se répète plusieurs fois et c'est fâchant. Je dois dire que ce soir, c'est le premier match de la saison où nous n'avons pas été bons dès le début. Depuis un mois, nous pratiquions vraiment du bon hockey, même si nous trouvions malheureusement le moyen de perdre et de donner des points facilement. Mais ce soir, dès l'entame, nous n'étions pas bons. Je ne sais pas pour quelles raisons, c'est à nous d'analyser et de trouver les réponses.

Est-ce que ce genre de prestations t'inquiète un peu?

Quand tu encaisses neuf buts à la maison… Mais bon, si tu regardes les autres équipes, ça arrive à tout le monde. Zurich s'est fait ramasser, tout comme Genève ou Berne. Honnêtement, je pense qu'il faut juste prendre ce match, le jeter à la poubelle et repartir d'une page blanche.

Il y a quand même quatre défaites de suite désormais. Malgré le meilleur hockey affiché ce dernier mois, la situation comptable n'évolue pas vraiment...

Oui, mais nous sommes toujours au contact des autres équipes. Tout le monde peine un peu contre tout le monde. Si tu mets la tête entre les deux jambes et que tu abdiques, c'est fini. Moi, je ne le ferai pas, et j'espère que mes joueurs non plus. Il reste encore 31 matches.

Comment motiver l'équipe dans ce contexte?

Ils vont être motivés. Je leur ai déjà parlé: il faut qu'ils laissent ce match de côté pour revenir lundi avec la bonne attitude, sinon la semaine à trois matches qui arrive va être compliquée.

Tu as souvent eu des mots durs après des défaites, mais ce soir tu sembles plutôt modéré...

Pour moi, c'est presque plus agaçant de perdre un match comme celui contre Zurich (ndlr: défaite aux tirs aux buts) que celui de ce soir. Parce que ce soir, dès le début, pour une raison quelconque, nous n'avons pas bien joué et nous n'étions pas présents. Nous ne méritions pas de gagner, même en revenant un peu au score ici et là. Comme nous n'avons pas été bons, je suis moins fâché que lors de certains matches que nous méritions de remporter et où nous avons finalement perdu.

Tu seras à la barre lors des 31 derniers matches?

On verra. Moi, je ne peux pas me soucier de ça. Je fais mon maximum. Chacun son job.