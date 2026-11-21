Les matches se suivent et se ressemblent du côté du HC Bienne. Pour la quatrième fois de rang, les Seelandais se sont inclinés, cette fois dans le derby face à Berne (5-9).

Matthias Davet Journaliste Sport

48. C'est le nombre de secondes durant lesquelles les supporters de la Tissot Arena ont pu croire à une victoire des leurs lors de ce derby bernois. Le temps pour Miro Aaltonen d'entrer dans la zone adverse et de décaler Emil Bemström. Même si le Suédois a raté son tir de la canne, il a eu suffisamment de chance pour que la rondelle arrive sur son patin et finisse au fond des filets.

Tout allait à l'encontre du HC Bienne qui, offensivement, avait bien de la peine à se montrer dangereux. En toute logique, Berne a doublé son avance dans le premier tiers. La passe parfaite du Genevois Paul Mottard pour Rodrigo Abols a permis au Letton d'affronter seul, et de battre, Harri Säteri (9e).

Il y a bien eu une réaction biennoise, dans les deux dernières minutes de la première période. Fabio Hofer ratait son 1 contre 1 face à Connor Hughes, tandis que la combinaison entre Petr Cajka et Mark Sever n'aboutissait pas.

Fin des débats après deux tiers

Au début du tiers médian, Rodrigo Abols y est allé de son doublé, avec un puissant tir en lucarne (24e). Dans la foulée, Bienne a évolué durant 67 secondes à 5 contre 3. Une occasion en or pour stopper l'hémorragie, ce que les Seelandais ont fait grâce à un joli tir en reprise de volée de Lias Andersson (26e). Sauf qu'ils n'en ont pas profité et, 23 secondes plus tard, les Bernois ont repris trois longueurs d'avance (Bemström).

Si la troupe de Christian Dubé a de nouveau réduit la marque (Victor Söderström, 30e), les visiteurs ont mis fin aux débats avant la deuxième pause. Benjamin Baumgartner a chassé Harri Säteri, remplacé par Viktor Östlund en inscrivant le cinquième (34e), avant que Marco Müller ne marque le sixième d'un tir puissant dans la lucarne à 53 secondes de la sirène.

Triplé pour Rodrigo Abols

2-6 après 40 minutes, la messe était dite. Bienne a voulu y croire, marquant à son tour du patin par Petr Cajka à la 42e minute. Mais il n'a pas su surfer sur cette réussite pour faire trembler les hommes de la capitale. Six minutes plus tard, Rodrigo Abols pouvait y aller de son triplé en trompant Viktor Östlund entre les jambes. Lias Andersson, lui, n'a eu le droit qu'à un doublé (51e). Irrationnelle, la fin de match a encore vu une poignée de buts. Score final: 5-9.

C'est donc une quatrième défaite de rang qu'ont concédée les pensionnaires de la Tissot Arena. Mardi, ils se rendent du côté de Lugano pour tenter de mettre fin à cette série négative.