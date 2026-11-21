Victorieux vendredi à Lugano, les Ajoulots ont trouvé les ressources pour enchaîner dès le lendemain contre Fribourg-Gottéron (2-1). Une victoire au courage qui contraste avec la prestation bien terne des Dragons.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au moment d'entamer leur troisième match en quatre jours, les Ajoulots avaient toutes les raisons du monde d'avoir les jambes lourdes. Après avoir joué à Zoug mercredi puis à Lugano vendredi, ils n'étaient rentrés au Jura qu'au milieu de la nuit. Quelques heures de sommeil seulement avant d'affronter un adversaire qui avait, lui, joué à domicile la veille. Difficile, dans ces conditions, d'imaginer les hommes de Ville Peltonen confirmer leur succès acquis à la Resega.

Ce sont pourtant les joueurs de Ville Peltonen qui ont allumé la lampe en premier sur une jolie action signée des deux attaquants de poche. Kristian Tanus a transmis la rondelle à Jerry Turkulainen pour l'ouverture du score (11e, 1-0). Durant une première période terriblement terne, Fribourg-Gottéron n'a quasi rien montré. Devant son filet, Antoine Keller a eu droit à vingt minutes particulièrement tranquilles.

Ce fut également le cas durant les dix premières minutes du deuxième tiers, puisque la défense jurassienne a parfaitement tenu le coup. Mieux, le HCA a même pu doubler la mise sur une action parfaite en supériorité numérique. Daniel Carr a trouvé Kyen Sopa au deuxième poteau. Le No 78 n'a pas eu besoin de trop s'appliquer pour inscrire le 2-0 tant la cage était vide grâce à l'illumination de Carr (24e, 2-0). L'addition aurait pu être plus sévère encore trois minutes plus tard, puisque Cole Cormier a manqué une cage vide. Son envoi a touché le poteau de Ludovic Waeber.

Totalement amorphes durant trente minutes, les Fribourgeois ont pu se créer une occasion par Kevin Nicolet. Seul face à Antoine Keller, l'attaquant n'est pas parvenu à glisser la rondelle au bon endroit (31e). Ce fut le cas quelques minutes plus tard en supériorité numérique. Sur un tir de la ligne bleue de Michael Kapla, Jonas Taibel a pu dévier la rondelle hors de portée d'Antoine Keller (37e, 2-1). Une réduction du score pas franchement méritée à cet instant du match, tant Fribourg a été timoré.

Lors de l'ultime période, les visiteurs ne sont pas passés loin de l'égalisation lors d'une période de supériorité numérique. La plus grosse occasion est venue de la canne de Christoph Bertschy (51e). Mais son essai a été freiné par Antoine Keller, particulièrement à son affaire. Quelques minutes plus tard, Lucas Hedlund a trompé le portier, mais sa déviation (pas très subtile) a été entachée d'une crosse haute et logiquement annulée (53e).

En fin de rencontre, les hommes de Roger Rönnberg n'ont jamais trouvé la faille et ont même été handicapé par deux pénalités qui ne leur ont pas parmis de tenter vraiment leur chance d'égaliser.

Au bout de cette semaine éreintante, Ajoie a donc trouvé les ressources pour remporter deux matches en vingt-quatre heures. De quoi faire oublier la défaite de mercredi à Zoug et, surtout, confirmer que cette équipe est capable d'enchaîner les bonnes performances. Tout le contraire de Fribourg-Gottéron, qui a traversé cette rencontre avec bien trop peu de conviction.

Au classement, les Jurassiens enjambent les Dragons et grimpent à la septième place avec 33 points. Ils relèguent les Dragons à deux longueurs et reviennent à deux unités de Langnau, sixième.