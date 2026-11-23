Attilio Biasca s'est imposé comme l'étoile montante du hockey suisse la saison dernière. Depuis son transfert en Amérique du Nord, l'ancien joueur de Fribourg vit la période la plus difficile de sa carrière. Blick lui a rendu visite aux États-Unis.

Marcel W. Perren et Sven Thomann

À Providence, l'horreur est omniprésente. Cette réalité est due à H. P. Lovecraft, né en 1890 dans la capitale de l'État américain du Rhode Island et enterré en 1937. L'écrivain est encore considéré aujourd'hui comme l'un des auteurs les plus influents de la littérature horrifique. Chaque jour, des fans se rendent sur sa tombe pour y déposer de petites offrandes, comme des pièces de monnaie ou des stylos. Attilio Biasca n'a certes pas grand-chose à voir avec le genre horrifique, mais il partage un point commun avec l'écrivain: depuis cet automne, l'ancien attaquant de Fribourg vit et travaille à Providence.

Après son transfert de Gottéron aux Boston Bruins, le joueur de 23 ans a été envoyé par le directeur général du sextuple vainqueur de la Coupe Stanley dans l'équipe ferme des Providence Bruins. Blick retrouve Attilio Biasca et sa compagne Elin Hurschler juste après une séance d'entraînement particulièrement éprouvante, dans un café du centre-ville. Son menton porte la marque d'un palet. «C'est assez fou, tout ce qui s'est passé récemment», résume l'attaquant.

L'étoile montante redescend sur terre

Le fils du médecin de l'équipe d'Ambri commence à évoquer son parcours sportif par une anecdote de son enfance. «Comme ma maman est originaire de Tchéquie, je me rendais souvent chez mes grands-parents, dans la région d'Ostrava, durant les vacances scolaires. J'ai ainsi pu assister en direct au retour de David Krejci en Tchéquie avec la Coupe Stanley, après son sacre avec les Bruins en 2011. À partir de ce moment-là, j'ai éprouvé une sympathie particulière pour Boston.»

Attilio Biasca a connu un joli clin d'œil du destin au printemps dernier, après son titre de champion avec Fribourg et son titre de vice-champion du monde avec la Suisse, lorsque son agent Dani Giger lui a annoncé que les Boston Bruins souhaitaient justement le recruter.

Et il a immédiatement marqué les esprits dans le club de ses rêves. En septembre, l'attaquant a inscrit un but après 25 secondes lors d'un match de préparation contre les Buffalo Sabres! «J'ai reçu beaucoup de retours positifs sur mon jeu durant le camp des Bruins, se souvient l'ancien junior de l'EV Zoug. J'étais alors au sommet. Grâce à mes succès avec Fribourg et la Nati, j'avais accumulé tellement de confiance que j'avais l'impression que tout allait désormais m'être offert.»

Mais cette impression s'est très vite révélée être une illusion. «Le directeur général de Boston m'a clairement fait comprendre à la fin du camp qu'il voulait me faire progresser dans l'équipe ferme, en AHL. Moins d'une heure plus tard, je sautais déjà dans un Uber, direction Providence, où je suis vraiment redescendu sur terre après mon envolée.»

«Ici, personne ne s'intéresse à ce que j'ai gagné en Suisse»

En réalité, le style de vie d'une star de NHL et celui d'un joueur de AHL sont à des années-lumière l'un de l'autre. Alors que le salaire minimum dans le meilleur championnat du monde s'élève à 850’000 dollars par an, Attilio Biasca doit se contenter, en tant que rookie de l'American Hockey League, d'un salaire annuel de 85’000 dollars, soit environ 71’000 francs suisses. «C'est pour ça que je suis ici sans voiture, afin d'économiser de l'argent.» Les longs trajets en car pour les matches à l'extérieur sont particulièrement éprouvants pour l'ancien Fribourgeois.

«Contrairement aux joueurs expérimentés de l'équipe, qui ont le droit à une banquette pour eux seuls, je dois partager le mien avec un coéquipier en tant que rookie. Quand on pense que nous passons parfois jusqu'à huit heures dans le bus, ce n'est pas vraiment confortable. Heureusement, nous avons une table de poker dans le car.»

Les premières séances sur la glace dans cette ville de 190’000 habitants sont extrêmement difficiles pour le joueur offensif. «Ici, personne ne s'est intéressé à ce que j'avais gagné en Suisse et à Fribourg. J'ai dû repartir de zéro. La plupart des Américains ne comprennent pas pourquoi quelqu'un comme moi vient ici, car ils savent que je pourrais mener une vie beaucoup plus facile dans mon pays. C'est pour ça que j'ai vraiment dû en baver durant les premières semaines, j'ai eu très peu de temps de jeu.»

Mais renoncer n'était pas une option pour le Lucernois né en Engadine. «Dans ma vie, j'ai toujours dû travailler particulièrement dur pour obtenir mes succès. Au début du dernier Mondial, je n'étais que 13e attaquant, avant de monter dans l'alignement au cours du tournoi. J'ai besoin de ce genre de défis.»

Depuis ses débuts, Attilio Biasca est totalement respecté à Providence. «Il est important de montrer chaque jour aux Américains à quel point tu prends cette tâche au sérieux. C'est pour ça que je suis régulièrement le premier à entrer sur la glace, pour montrer: les gars, je suis prêt à travailler vraiment dur ici.»

Un puck au visage

L'ex-Fribourgeois a toutefois subi un revers douloureux peu après son premier but en AHL. «J'étais assis sur le banc lorsque, lors du match contre les Springfield Thunderbirds, un tir vraiment puissant est passé par-dessus la bande et m'a frappé au menton! Cela m'a provoqué une violente douleur à la nuque. J'ai ensuite dû observer une pause de deux semaines et demie.»

Lorsqu'Attilio Biasca a pu faire son retour dimanche dernier, sa compagne Elin, qui étudie la médecine à Berne, a pris place pour la première fois dans les tribunes de l'Amica Mutual Pavilion. Pour la future docteure, la découverte d'un match de AHL a été particulière: «Juste avant la pause, une violente bagarre générale a éclaté sur la glace. Je n'avais vraiment jamais rien vu de tel auparavant.» Son homme précise toutefois «que ce genre de scènes fait partie du quotidien en AHL. Le jeu y est particulièrement intense, chacun doit se battre pour sa place, c'est quasiment une question de survie sportive. Et chaque équipe compte des joueurs dont le rôle principal est de se battre.»

Lui-même s'est certes fait un nom grâce à un style de jeu musclé. «Mais je ne suis certainement pas le genre de joueur à passer quelqu'un à tabac sans raison.»

Quand les coéquipiers deviennent des adversaires

Le No 94 a appris très tôt une chose dans le hockey nord-américain: dans une équipe de AHL, un coéquipier est aussi un concurrent. «Quand tu te retrouves en situation de deux contre un à l'entraînement, tu ne peux pas t'attendre à recevoir la passe de ton partenaire d'attaque, car il veut marquer lui-même, dans l'espoir de se rapprocher un peu de la NHL.»

Lorsqu'on lui demande combien de temps il est prêt à se battre pour avoir une chance en NHL, Attilio Biasca donne une réponse limpide: «Ce serait certainement plus facile pour moi de rentrer à la maison. Mais lorsque j'ai commencé quelque chose, je suis toujours allé jusqu'au bout. Je sais que prendre le chemin le plus difficile me fera du bien. Je suis sous contrat ici pour deux ans, je resterai ici jusque-là.»

D'autant que le Lucernois se sent de mieux en mieux à Providence, même en dehors de la glace. «Il y a certes un quartier où il vaut mieux éviter de se déplacer à pied une fois la nuit tombée. Mais sinon, la qualité de vie est plutôt bonne ici.» Attilio Biasca a donc de bonnes chances d'écrire une très belle histoire dans la ville du poète de l'horreur.