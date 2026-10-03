De retour de blessure et pour son premier match de la saison avec Lausanne, Antti Suomela a aidé son équipe à venir à bout de Bienne (7-4). Malgré les quatre points à son compteur, le Finlandais n'était pas entièrement satisfait.

Matthias Davet Journaliste Sport

Absolument tous les joueurs de hockey sur glace, amateurs ou professionnels, auraient signé sans la moindre hésitation pour la performance d'Antti Suomela. La réception de Bienne ce vendredi marquait la première apparition de la saison de l'attaquant finlandais, blessé depuis le dernier match amical face à Sierre.

Et autant dire que le retour a été réussi: trois assists, un but pour un total de quatre points. En un match, il est devenu le neuvième meilleur pointeur du Lausanne HC cette saison, en rattrapant des joueurs comme Axel Simic ou Damien Riat. Pourtant, au moment de l'interview, le Finlandais n'était pas à 100% satisfait de sa performance. «Pour être honnête, je ne me sentais même pas si bien, avoue-t-il de manière étonnante. Sans pouvoir jouer pendant quelques semaines, le retour était difficile.»

Quand on lui demande d'étayer un peu ses propos, Antti Suomela n'hésite pas à faire une belle auto-critique. «Autant au niveau du rythme du jeu, ça allait. Mais j'avais l'impression que dans ma tête, tout allait un peu plus lentement. Et dans ce championnat, quand tu es un peu en retard, tu es vraiment à la bourre (rires).»

Nathan Vouardoux, héros de l'ombre

Heureusement pour lui, le LHC et son public, cela ne s'est pas vu. Bien au contraire. Certes, le Nordique aurait pu terminer la soirée avec un ou deux points en plus, tant il a été présent offensivement. Mais avec trois assists et un but, on peut difficilement parler de retour raté. «C'est vrai que ça fait du bien d'être de retour et de pouvoir aider l'équipe à gagner, avec quelques points», admet-il. Élu homme du match et rappelé par le kop après la victoire, Antti Suomela a passé une bonne soirée.

Surtout que Lausanne aura besoin de lui ces prochains temps. Avec Erik Brännström qui a rejoint l'infirmerie ce vendredi, les Vaudois ne comptent que quatre joueurs étrangers en santé. Comment expliquer cette hécatombe? «Je pense que c'est juste de la malchance, qui arrive souvent à une équipe, répond celui qui vient de revenir au jeu. Il faut passer ce moment et avoir des gars qui remplissent les trous.» Ce vendredi, Nathan Vouardoux a par exemple parfaitement réalisé ce rôle. Aligné sur le power-play, le défenseur a également terminé la soirée avec quatre points, dont le but décisif.

«Je ne pense pas trop aux blessures»

Pour en revenir à Antti Suomela, une question reste toutefois en suspens. Blessé à deux reprises l'année dernière, il n'avait disputé que 14 rencontres en saison régulière. Faut-il s'inquiéter pour la santé du Finlandais de manière globale? «Avant ça, je n'avais vécu qu'une seule blessure dans toute ma carrière, il y a six ans, rappelle le No 11. Il faut juste que je me batte pour rester en santé.»

Forcément, voir ses coéquipiers jouer depuis les tribunes était rude mentalement pour l'attaquant. Est-ce que revenir sur la glace l'était tout autant, sachant qu'un risque de blessure existe toujours? «Non non, si ça doit arriver, ça arrivera, relativise-t-il. J'ai même l'impression que si j'y pense trop, il y a plus de risques.»

Pour ne pas porter l'œil à Antti Suomela, mieux vaut en rester là. Samedi, lui et les Lions se déplacent du côté de la Swiss Life Arena de Zurich, pour défier d'autres félins qui n'ont perdu aucun match depuis le début de la saison. La bonne nouvelle, c'est que même «sans se sentir bien», le Finlandais a inscrit quatre points. S'il est en forme face aux ZSC Lions, cela peut faire mal.