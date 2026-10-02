Dans un match qui allait dans tous les sens, le Lausanne HC est parvenu à décrocher les trois points face à Bienne (7-4). Les Seelandais subissent une troisième défaite de rang.

Matthias Davet Journaliste Sport

Les spectateurs de la Vaudoise aréna en ont eu pour leur argent cette semaine. Deux jours après l'incroyable scénario entre Lausanne et Genève, les Lions ont de nouveau livré un beau duel, cette fois avec le HC Bienne.

Si les visiteurs ont été les premiers à se montrer dangereux dans cette rencontre, grâce à un tir de Dominic Zwerger, c'est bien Lausanne qui a ouvert le score. Après un mauvais rebond accordé par Harri Säteri, Jason Fuchs s'est retrouvé en excellente position. Bonne surprise de ce début de saison, le Top Scorer ne tremblait pas au moment d'inscrire son septième point de la saison (3e).

La suite de cette première période a été hachée, notamment à cause de quatre pénalités. Le LHC aurait pu doubler la mise sur la première d'entre elles, mais tant Nathan Vouardoux qu'Antti Suomela – de retour de blessure – ne sont pas parvenus à trouver le fond des filets (7e). À l'inverse et grâce à un magnifique travail de Jeff Skinner en contre, les Seelandais ont pu égaliser. L'Américain a trompé tout le monde de sa feinte de tir, avant de servir parfaitement Mark Sever (11e).

Deux buts en 26 secondes

Lausanne a débuté le tiers médian avec un homme de plus sur la glace. Une nouvelle occasion de reprendre les devants. Sauf que ce sont finalement les protégés de Christian Dubé qui ont pu prendre deux longueurs d'avance en l'espace de 26 secondes. Deux tirs de la ligne bleue (le premier non dévié, le deuxième si) ont trompé Kevin Pasche (22e).

Avec un temps-mort pris dans la foulée, Geoff Ward a pu remobiliser ses troupes. Avant même la fin de cette période, les Lions ont recollé au score. D'abord, Ahti Oksanen est parti en contre pour tromper Harri Säteri (28e). Puis, Romain Loeffel a lancé en puissance dans un angle fermé pour remettre les compteurs à zéro (35e). On peut aussi noter que, dans cette période intermédiaire, Cédric Aeschbach a trouvé le poteau (38e).

1'31 à 5 contre 3

Cette rencontre était donc très indécise au moment où le troisième tiers a commencé. En power-play, Ahti Oksanen aurait pu donner l'avantage à son équipe, mais le Finlandais a raté la cage grande ouverte devant lui (45e). Peu de temps après et également avec un homme de plus sur la glace, Victor Söderström a allumé le haut du filet de Kevin Pasche (48e). Bienne menait à nouveau… mais pas pour longtemps. 24 secondes plus tard, Ahti Oksanen (encore lui) égalisait.

Puis, la troupe de Christian Dubé a coulé et, à cause d'un surnombre, elle a permis au LHC d'évoluer pendant 1'31 à 5 contre 3. Forcément, les Lions ne tremblaient pas et Nathan Vouardoux pouvait donner l'avantage à son équipe (51e). Cette fois, il était décisif. Auteur de trois assists dans cette rencontre, Antti Suomela a ponctué son incroyable soirée avec un but en toute fin de rencontre (58e).

Grâce à cette victoire 7-4 (dernier but dans la cage vide de Caggiula), les Lausannois poursuivent leur remontée au classement, avant un déplacement à Zurich ce samedi. Quant à Bienne, il a subi sa troisième défaite de rang.