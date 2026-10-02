Buteur décisif, Nathan Marchon avait pourtant raté le bus

Victime d'une panne de réveil, Nathan Marchon a raté le bus pour Kloten. Sauvé par son directeur sportif, le No 97 s'est racheté en devenant le héros de la soirée en banlieue zurichoise (victoire 2-4).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce vendredi, Nathan Marchon a eu droit à un sacré sursaut sur les coups de 15h15. «Mon réveil n'a pas sonné, avoue-t-il en rigolant. J'avais mon téléphone en mode avion et j'étais donc injoignable. En le rallumant, j'ai vu que j'avais plein d'appels en absence. Gerd Zenhäusern, le masseur et même ma copine. Quand ils n'ont pas eu de nouvelles de moi, ils l'ont également appelée.»

Une première pour Nathan Marchon qui n'en menait pas large au moment d'ouvrir les yeux. «Il me semblait que ça faisait un moment que je dormais, raconte-t-il après la rencontre. J'ai regardé l'heure et le bus était déjà parti! Heureusement que je ne me suis pas réveillé à 17h30 (rires).»

Gerd Zenhäusern, le chauffeur de taxi

Cette mésaventure explique la raison pour laquelle il s'est présenté à torse nu en zone mixte pour les interviews. «Dans la précipitation, j'ai oublié mon t-shirt à la maison», sourit-il. Le No 97 des Dragons a alors dû trouver une solution pour rejoindre ses coéquipiers qui étaient déjà sur la route. Et un vendredi en direction de Zurich, chaque minute compte tant le trafic peut être terrible.

C'est finalement le directeur sportif, Gerd Zenhäusern, qui s'est mué en chauffeur de taxi pour lui faire rattraper son retard sur le car de l'équipe. «Il m'a dit dans la voiture que ce n'était pas grave et que cela lui était déjà arrivé», remarque-t-il. C'est finalement à Berne, sur le restoroute du Grauholz, qu'il a pu rejoindre ses coéquipiers. «Ils ont dû m'attendre durant un quart d'heure», précise-t-il.

Autant dire que son arrivée dans le car n'a pas été triomphale. «J'étais mal. Je suis monté à l'étage, je suis allé m'asseoir et j'ai baissé la tête.» Il a tout fait pour ne pas croiser le regard de son entraîneur, Roger Rönnberg, assis en bas. Cette mésaventure n'a visiblement pas perturbé sa concentration une fois sur la glace. Car quelques heures après avoir bien failli manquer le rendez-vous, le retardataire s'est transformé en héros. Auteur de deux buts, dont celui du 2-1 décisif, il a largement contribué à la victoire des Dragons.

«Ça m'a porté chance»

Sur sa première réussite, l'attaquant assure avoir volontairement tenté sa chance depuis derrière la cage. Un ricochet volontaire. «J'ai vu que le gardien était avancé par rapport à sa ligne et je me suis dit que j'allais essayer. Je sais que Lucas Wallmark faisait beaucoup ça et je me suis dit que ça se tentait. Dans pareille situation, il y a quand même 50 % de chance.» Il pourra au moins se dire que s'il a raté le bus, il n'a pas raté le but. Et plutôt deux fois qu'une puisqu'il a encore inscrit le 4-1 de cette victoire des Dragons.

Cette victoire a également récompensé la montée en puissance des Fribourgeois, longtemps empruntés avant de prendre l'ascendant dans le troisième tiers. «Je ne sais pas si on avait encore les jambes dans le bus, mais on ne les bougeait pas assez», analyse-t-il en évoquant les quarante premières minutes.

Et dans le vestiaire, comment a été accueillie cette drôle de journée? Plutôt bien, la victoire aidant. «J'ai été vite pardonné, mais c'est une soirée qui m'a coûté cher. J'ai dû payer une amende et j'ai encore mis de l'argent au tableau qui a été reversé dans la caisse d'équipe.»

Une addition qui passe probablement mieux après un doublé victorieux. Quant à savoir s'il compte renouveler l'expérience lors du prochain déplacement vu que la méthode a fait ses preuves? «C'est ce qu'on a dit dans le vestiaire», sourit-il. Avant de préciser, tout de même, qu'il va éviter de retenter le «coup de la panne» trop souvent.