Lausanne réagit à la blessure d'Erik Brännström

Pour faire face à la blessure du Suédois Erik Brännström, le Lausanne HC s'est montré actif sur le marché des transferts. Selon nos informations, l'Américain Connor Carrick devrait débarquer à la Vaudoise aréna.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après un début de saison perturbé par les blessures, le LHC est sur le point d'enrôler un nouveau défenseur pour pallier l'absence à long terme d'Erik Brännström. Le Suédois, touché mercredi dernier lors du derby face à Genève-Servette, est blessé à l'épaule et sera absent entre six et huit semaines.

Lors de sa défaite face à Lugano, Lausanne a tout simplement évolué sans aucun défenseur étranger, puisque Colin Miller se remet toujours d'une commotion subie avant même la première rencontre de la saison régulière. Les dirigeants lausannois avaient décidé de se séparer du Finlandais Sami Niku peu avant le coup d'envoi du championnat. Celui-ci était censé être surnuméraire et évolue désormais en Finlande.

John Fust serait sur le point de trouver une solution. Selon nos informations, le directeur sportif des Lions est en contact avancé avec l'Américain Connor Carrick pour lui faire signer un contrat de quelques mois, le temps qu'Erik Brännström se remette sur pied.

L'arrière n'est pas un inconnu en championnat de Suisse, puisqu'il évoluait au HC Lugano la saison dernière. Avec 23 points (10 buts, 13 assists) en 49 matches, il avait fait plutôt bonne impression. Connor Carrick n'avait pourtant pas été conservé par le nouveau directeur sportif, Jannick Steinmann. Durant sa carrière, le défenseur de 32 ans a disputé 242 matches de NHL (50 points) et 413 en AHL (234 points).

Si la signature se confirme, Connor Carrick serait le huitième étranger sous contrat, aux côtés de Brännström, Miller, Suomela, Oksanen, Lazar, Czarnik et Caggiula. Pour l'heure, le club n'a pas confirmé son arrivée sur les bords du Léman.