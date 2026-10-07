Kevin Pasche vit un cauchemar et Lausanne s'incline

Le Lausanne HC a vécu une soirée compliquée et s'est incliné contre Lugano (2-5). La rencontre a tourné au calvaire pour Kevin Pasche, chassé après le 0-3 des Tessinois.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir battu Bienne et gagné un point contre les ZSC Lions, Lausanne voulait confirmer face à une équipe de Lugano qui a bien mal commencé son championnat d'un point de vue comptable. Dans ces conditions, tout semblait réuni pour que les joueurs de Geoff Ward puissent immédiatement mettre les Tessinois sous pression. Problème? Kevin Pasche était dans un soir «sans». Sur un tir totalement anodin de Jere Innala, le gardien du LHC a capitulé dès la 9e minute (0-1). Une action qui n'avait aucunement le poids d'un but.

Pire, le dernier rempart a encaissé une seconde fois à moins d'une minute de la sirène. Cette fois-ci, c'est Marco Zanetti qui a bénéficié de la «trouée» du gardien des Lions pour inscrire le 0-2 (20e). Après une période, le score était de 0-2, mais les visiteurs n'avaient tiré que quatre fois au but. Cruel.

Huet rentre pour Pasche

Le début du tiers intermédiaire aurait pu sourire au LHC, puisque les Vaudois ont bénéficié de 35 secondes à 5 contre 3 dès la 23e. Ce sont pourtant les Tessinois qui ont inscrit le 0-3 dès le moment où ils ont à nouveau évolué à 5 contre 5. Kevin Pasche est sorti aux fraises et s'est rapidement rendu compte que ce n'était décidément pas sa soirée. Mais le mal était fait et Lugano menait de trois longueurs à la 24e minute grâce à Giovanni Morini, buteur après cette sortie hasardeuse. Cette action rocambolesque a précipité la sortie d'un Kevin Pasche bien peu inspiré en ce mercredi soir.

C'est donc Ewan Huet qui a pris place devant le filet... non sans se vautrer au moment d'entrer sur la glace. Bien que peu rassurante, cette entrée a eu le mérite de relancer son équipe. Quelques instants plus tard, le puck se trouvait dans la cage adverse grâce à un tir précis d'Axel Simic (25e, 1-3). Le match était-il (enfin) lancé? Difficile de répondre par l'affirmative tant les minutes suivantes n'ont de loin pas suivi la même tendance et le score est logiquement resté identique jusqu'à la seconde pause.

Ramon Tanner décisif

Alors qu'on était en droit de se demander si Lausanne allait se réveiller, Ramon Tanner s'est chargé de mettre un terme au «suspense». Sur un rebond, l'ancien joueur de Bienne a été le plus prompt à glisser le puck dans la cage délaissée par Ewan Huet (43e, 1-4). Après avoir vu le LHC revenir quelque peu au score, les hommes de Tomas Mitell ont donc pu reprendre trois longueurs d'avance et filer vers une victoire finalement bien tranquille.

À la 53e, Ewan Huet a sauvé un 2 contre 0 pour éviter aux Luganais de réaliser une démonstration sur la glace adverse. Les Lions ont bien tenté de refaire le «coup» de la remontanda, comme mercredi passé face à Genève (de 2-5 à 5-5). Mais ce n'est pas tous les soirs fête, même si Antti Suomela a inscrit un bien inutile 2-4 à 87'' de la sirène finale. Jere Innala a inscrit le 2-5 dnas la cage vide (60e).

Au classement, cette défaite ne fait pas les affaires de Lausanne, qui rate une occasion de se rapprocher de la tête. Pire, le LHC voit les Tessinois revenir dangereusement dans son sillage, puisqu'ils ne comptent plus qu'un point de retard avec deux matches en moins. Les Lions n'ont plus qu'un match cette semaine et se déplacent samedi à Rapperswil.