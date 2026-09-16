Lausanne HC: Des nouvelles de l'infirmerie des Lions

Lausanne a commencé son championnat par une défaite contre Zoug (0-5) et a évolué sans plusieurs joueurs blessés. John Fust, directeur sportif, fait le point sur son effectif.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si l'expression «douche froide» devait être imagée par une rencontre, la lourde défaite concédée par le Lausanne HC mardi soir face à Zoug pourrait être un parfait exemple. Devant 8570 spectateurs, les Vaudois ont coulé après avoir pourtant fait le jeu durant le premier tiers-temps. À la suite du 0-1, ils ont implosé. Pour cette rencontre inaugurale, le LHC s'est présenté sans quatre joueurs majeurs: Aurélien Marti, Colin Miller, Antti Suomela et Michael Fora. Les quatre étaient annoncés blessés pour la rencontre.

Faut-il craindre une ou l'autre absence à long terme? «Non, coupe John Fust, directeur sportif lausannois. Ce sont de petites choses.» Tôt mercredi matin, il n'était toutefois pas en mesure d'en dire davantage sur la disponibilité des uns et des autres pour les rencontres du week-end contre Fribourg-Gottéron et Ambri-Piotta. Les arrières semblent les plus proches d'un retour au jeu, tandis que Suomela pourrait voir son absence se prolonger légèrement.

A Fribourg vendredi

Comment expliquer une telle cascade, alors que l'infirmerie lausannoise était quasi vide tout au long de la préparation? «Le dernier match de préparation (ndlr: à Sierre, samedi) a laissé des traces, précise John Fust. Deux joueurs ont été touchés. Les deux autres avaient déjà un petit quelque chose auparavant.»

Après ce début de saison bien loin des attentes, le Lausanne HC aura l'occasion de se relever dès vendredi avec un voyage du côté de Fribourg où les Dragons célèbreront leur titre national en hissant une bannière de champion sous le toit de la BCF Arena. Nul doute que les Lions ont également souligné cette date dans leur agenda. Reste à savoir qui sera en mesure de faire le déplacement.