Lausanne écrasé 5-0 par Zoug à la Vaudoise aréna

Lausanne a complètement manqué sa reprise à domicile en s'inclinant 5-0 contre Zoug. De son côté, Genève-Servette s'est incliné à l'extérieur face à Lugano (6-3).

ATS Agence télégraphique suisse

Ajoie - Ambri (2-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

A Porrentruy, c'était un duel d'entraîneurs finlandais entre Ville Peltonen et Jussi Tapola dans un "derby de la cave" si l'on s'attache aux pronostics d'avant-saison pour les deux formations. Et bien que Nate Schnarr ait ouvert le score pour Ambri à la 22e, les Finlandais du Jura ont remis Ajoie sur le bon chemin.

A la 40e, juste avant la deuxième pause, c'est le nouvel attaquant Kristian Tanus qui a trouvé le trou de souris pour battre Wüthrich. Puis à la 48e, c'est Turkulainen qui a repris victorieusement un puck qui traînait dans le slot. Malheureusement pour les Jurassiens, Joly a profité d'une bévue de la défense ajoulote pour égaliser à la 57e. Tout s'est décidé aux tirs au but et les Léventins se sont imposés 3-1 dans l'exercice pour un succès final 3-2 tab. Järventie, Schnarr et Miles Müller ont marqué pour les Tessinois.

ZSC Lions - Berne (5-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Quant aux Zurich Lions, ils ont dû retrousser leurs manches pour écarter Berne 5-3. Simon Knak a inscrit un doublé.

Davos - Langnau (4-1)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

A domicile, Davos a pris le meilleur sur Langnau 4-1.

Rapperswil - Kloten (3-4)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Grâce à Puhakka à la 62e, Kloten a dominé Rapperswil 4-3 ap.

Bienne - Fribourg (4-2)

Trop indiscipliné, Fribourg s'est incliné 4-2 à Bienne pour la reprise de la National League mardi. La recrue star Jeff Skinner a inscrit un doublé pour ses débuts.

Pour la première fois de son histoire, Fribourg-Gottéron a entamé le championnat avec l'étiquette de champion en titre. Un statut qui ne lui a pas réussi, puisque les Dragons ont été dominés par un HC Bienne qui a déjà pu compter sur l'efficacité de son sniper Jeff Skinner et un but décisif de Marcus Sylvegard à deux minutes du terme.

Les Seelandais ont pris un départ idéal. Après seulement 33 secondes de jeu, la recrue phare du mercato estival Skinner a fait trembler les filets pour la première fois en Suisse.

Trop laxiste sur ce coup-là, Fribourg a rapidement réagi. L'égalisation est tombée dix minutes plus tard de la canne de Patrik Nemeth, qui a notamment profité d'un gros travail d'Anthony Richard pour récupérer le puck derrière la cage.

Les hommes de Roger Rönnberg ont capitalisé sur ce momentum et un power-play pour prendre l'avantage grâce à Sandro Schmid, buteur pour son retour en National League après sa blessure en mars dernier (15e). Mais Bienne a répondu à la mi-match en frappant à son tour en supériorité numérique (32e). Et qui d'autre que Jeff Skinner, laissé seul dans le slot, pour égaliser et marquer ainsi ses débuts d'un doublé?

Largement dominateurs dans le troisième tiers, les locaux ont fini par faire craquer des Fribourgeois bien trop indisciplinés (quatre punitions rien que durant cette période). Sylvegard a offert la victoire aux siens d'un tir sur réception imparable à deux minutes de la sirène finale et Lias Andersson a scellé le score dans la cage vide (60e).

Bienne poursuivra son entame de championnat avec deux autres rencontres à domicile, contre Langnau samedi et Ambri dimanche.

Lugano - Genève (6-3)

A Lugano, le duel des coaches suédois a tourné à l'avantage de Tomas Mitell. A la 4e, c'est pourtant Puljujärvi qui a rappelé la qualité de son tir sur le premier power-play genevois. Cet avantage grenat n'a duré que 96 secondes, le temps pour Bertaggia d'égaliser. Le tiers médian fut encore plus animé avec le 2-1 signé Thürkauf et le 3-2 par Canonica. Entre ces deux réussites, les Aigles ont pu égaliser à deux reprises (28e et 38e) par Verboon et Manninen. Mieux pour la troupe de Sam Hallam, ces buts ont été inscrits en infériorité numérique!

Mais au cours de la troisième période, les Tessinois ont pris les devants. A la 50e, c'est Lycksell qui a donné l'avantage aux Bianconeri. Fazzini a manqué un penalty à la 52e, mais les Luganais ont pu marquer deux fois dans la cage vide par Kupari et Thürkauf.

Lausanne - Zoug (0-5)

A Lausanne, Geoff Ward a dû se passer des services de Suomela, Fora, Marti et Miller. Avoir trois défenseurs d'impact en moins ferait mal à n'importe quelle équipe, sauf à ce LHC qui en compte pléthore. Ceci étant la défense vaudoise a accordé trop de chances à un adversaire qui se présentait lui à Malley sans Kubalik, Hofmann, Martschini et Künzle!

Cela n'a pas empêché Zoug d'ouvrir le score à deux secondes de la fin du premier tiers en power-play par Rohrer. L'Autrichien à licence suisse a battu un Kevin Pasche pas forcément tout blanc en la circonstance. Les joueurs de Marjamäki ont ensuite capitalisé sur deux occasions pour prendre leurs distances par Wingerli (23e) et Senteler (35e). Rohrer a pu marquer un doublé et Chris Egli a pu conclure dans la cage vide.