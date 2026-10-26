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Lors du match contre… Fribourg
La Vaudoise aréna est redevenue la troisième patinoire de Suisse

En portant sa jauge à 9771 places lors du derby, la Vaudoise aréna a inauguré une nouvelle capacité record. Lausanne en a profité pour ravir à Fribourg la troisième plus grande patinoire du pays.
Publié: il y a 13 minutes
La Vaudoise aréna est remontée sur le podium de National League.
Photo: Getty Images
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Matthias DavetJournaliste Sport

«9771 billets vendus, guichets fermés.» Quand le speaker a annoncé l'affluence du match entre Lausanne et Fribourg à la Vaudoise aréna, il y a eu un petit moment de flottement. Jusqu'à présent, l'enceinte des Lions pouvait accueillir 9600 spectateurs au maximum lors de ses rencontres de National League.

Depuis cet été, cela faisait de la Vaudoise aréna la quatrième patinoire du pays, derrière Berne (17'031 places), Zurich (12'000) et… Fribourg (9620). Après leur titre, les Dragons sont en effet parvenus à augmenter une nouvelle fois la capacité de leur BCF Arena et, en ajoutant les dernières places, sont montés sur le podium en Suisse.

Des réaménagements

Sauf que le LHC leur a réservé une surprise lors du derby, samedi soir. Le club vaudois a repris sa troisième place. Où a-t-il trouvé ces 171 sièges supplémentaires? «En 2023, l'aménagement d'un espace en bord de glace avait nécessité le retrait temporaire de plusieurs sièges, nous explique-t-on du côté lausannois. Cette réduction avait alors été compensée par une réévaluation de la capacité du secteur debout, permettant de maintenir la jauge globale de l'enceinte à 9600 spectateurs.»

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Dernièrement, un nouveau réaménagement de ces fameux espaces a eu lieu et des sièges ont pu être remis à cet endroit. «Cette évolution permet aujourd'hui d'augmenter la capacité globale de l'enceinte de 171 places», communique le LHC.

Ainsi, il n'y a pas seulement au classement du championnat que, grâce à sa victoire samedi dans le derby (2-0), les Lions sont parvenus à chiper la troisième place à Fribourg, mais aussi en termes de capacité.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Berne
SC Berne
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zoug
EV Zoug
10
9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Bienne
EHC Bienne
15
-3
19
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
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Barrages qualificatifs
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