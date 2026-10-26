La Vaudoise aréna est redevenue la troisième patinoire de Suisse

En portant sa jauge à 9771 places lors du derby, la Vaudoise aréna a inauguré une nouvelle capacité record. Lausanne en a profité pour ravir à Fribourg la troisième plus grande patinoire du pays.

Matthias Davet Journaliste Sport

«9771 billets vendus, guichets fermés.» Quand le speaker a annoncé l'affluence du match entre Lausanne et Fribourg à la Vaudoise aréna, il y a eu un petit moment de flottement. Jusqu'à présent, l'enceinte des Lions pouvait accueillir 9600 spectateurs au maximum lors de ses rencontres de National League.

Depuis cet été, cela faisait de la Vaudoise aréna la quatrième patinoire du pays, derrière Berne (17'031 places), Zurich (12'000) et… Fribourg (9620). Après leur titre, les Dragons sont en effet parvenus à augmenter une nouvelle fois la capacité de leur BCF Arena et, en ajoutant les dernières places, sont montés sur le podium en Suisse.

Des réaménagements

Sauf que le LHC leur a réservé une surprise lors du derby, samedi soir. Le club vaudois a repris sa troisième place. Où a-t-il trouvé ces 171 sièges supplémentaires? «En 2023, l'aménagement d'un espace en bord de glace avait nécessité le retrait temporaire de plusieurs sièges, nous explique-t-on du côté lausannois. Cette réduction avait alors été compensée par une réévaluation de la capacité du secteur debout, permettant de maintenir la jauge globale de l'enceinte à 9600 spectateurs.»

Dernièrement, un nouveau réaménagement de ces fameux espaces a eu lieu et des sièges ont pu être remis à cet endroit. «Cette évolution permet aujourd'hui d'augmenter la capacité globale de l'enceinte de 171 places», communique le LHC.

Ainsi, il n'y a pas seulement au classement du championnat que, grâce à sa victoire samedi dans le derby (2-0), les Lions sont parvenus à chiper la troisième place à Fribourg, mais aussi en termes de capacité.