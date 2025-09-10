Yorick Treille: «Il faut être plus intelligent»

Large domination, frayeur en fin de match, discipline vacillante: Genève-Servette lance sa saison avec trois points face à Ajoie et quelques leçons à retenir. Interview d'un Yorick Treille soulagé, mais aussi contrarié par certaines choses.

Bastien Feller Journaliste Blick

Genève-Servette s'est fait peur, mais le club grenat a tout de même vu son lundi soir se terminer de façon positive. À savoir avec les trois points. Et ce après avoir dominé une grande partie de sa rencontre face à Ajoie, une équipe qui n'a rien lâché, revenant à un but à un peu plus d'une minute de la fin du match (5-3). Yorick Treille pouvait donc pousser un gros «ouf» de soulagement dans les travées des Vernets après la partie. Interview.

La saison démarre par un match un peu fou. Vous êtes menés, vous revenez et prenez largement la tête avant de trembler en fin de match. Vous êtes passés par toutes les émotions.

Oui, c'est vrai. On a mis les ingrédients qu’on voulait dès le début. On aurait aimé sortir de ce premier tiers avec plusieurs buts d’avance, au vu des occasions créées. On rentre pourtant au vestiaire à 0-1. On a gardé notre calme, on a continué à faire les bonnes choses. Dans le deuxième tiers, il y a ce beau but de Marc-Antoine Pouliot qui libère un peu, puis un but en infériorité numérique. À ce moment-là, on a le sentiment d’avoir le plein contrôle. Ensuite, un peu d’indiscipline, des pénalités, une gestion de palet pas idéale… Ajoie est une équipe qui sait saisir ses opportunités. On se fait peur à la fin, alors que c’est un match qu’on aurait pu boucler avec plus de sérénité.

Cette frayeur en fin de match s’explique surtout par le mental?

Oui, c’est une perte de concentration. C’était un match accroché. Il faut trouver les moyens d’être plus intelligents, de gommer ces pénalités. Sur le powerplay, ils reviennent dans le match. On doit apprendre de chaque rencontre et garder la discipline jusqu’au bout, car chaque adversaire a des qualités. Ce soir, ils ont bien failli en profiter.

Vous êtes bien partis, puis il y a ce but qui tombe un peu de nulle part. Avez-vous eu peur de repartir sur la lancée de la saison dernière?

Non, c’est derrière nous tout ça. On a analysé, appris et tourné la page. Parfois, on domine un tiers sans que le score le reflète. Mais on a bien attaqué le deuxième tiers, et ces buts nous ont fait du bien. Ensuite, on avait ce sentiment de contrôle. Mais au final, le match a été plus tendu que prévu.

Comment expliquez-vous la tension dans le match? Il y a eu beaucoup de débuts de bagarre, surtout en début de partie… C’est l’effet premier match?

Tout à fait. Toutes les équipes sont à bloc, avec le même objectif: partir fort et imposer leur identité. Le jeu physique fait partie du hockey. Il y avait cette volonté des deux côtés et l’énergie du premier match. On s’y attendait, et on voulait éviter d’entrer dans ces altercations 50-50 qui n’étaient pas à notre avantage ce soir. On doit tirer les leçons et être meilleurs dans ce domaine.

Les nouvelles recrues se sont directement montrées décisives, que ce soit à la passe où à la finition. C’est une bonne chose pour leur intégration.

Oui, clairement. On a eu six matches amicaux pour progresser collectivement. Ce sont tous des joueurs de qualité, et sur le papier, on a une belle équipe. C’est positif qu’ils contribuent offensivement dès le premier match. On sait qu’on a un bel effectif, avec de la profondeur. Maintenant, il faut continuer à progresser à chaque sortie.

Que faudra-t-il faire mieux dès le prochain match pour éviter de se faire peur en fin de rencontre?

Ce sera sûrement une autre physionomie, mais il faut absolument améliorer la discipline. Les pénalités coûtent cher, car dans notre championnat, chaque équipe a du talent et les powerplays peuvent être fatals. C’est le point à corriger.