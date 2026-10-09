«Ce résultat nous donne une vraie leçon d'humilité»

Révélation du début de saison, Ajoie a subi un rude coup d'arrêt en s'inclinant 7-2 à Fribourg. Malgré cette première claque, l'entraîneur Ville Peltonen garde confiance en son groupe.

Matthias Davet Journaliste Sport

Celle-là fait mal. Magnifique surprise de ce début de saison en National League, Ajoie est tombé de haut ce jeudi sur la glace de la BCF Arena. Les Vouivres se sont lourdement inclinées face à Fribourg-Gottéron (7-2) et sont légèrement redescendues sur terre.

Bien sûr, un seul résultat ne veut rien dire et cela n'enlève rien à l'excellent bilan de Ville Peltonen et ses hommes après dix matches cette saison (14 points). Il faudra par contre relancer la machine dès samedi, pour la réception de Langnau.

Ville, ce n'est pas forcément le résultat que tu espérais ramener avec ton équipe de Fribourg ce soir…

Avant tout, je tiens à préciser que c'est toujours un grand défi mesurer nos automatismes et notre constance face à une équipe comme Fribourg, champion de Suisse avec une structure solide, de très bons joueurs et un plan de jeu efficace. On n'est simplement pas encore au même niveau.

Ton équipe était pourtant dans le match après 20 minutes. Puis, elle s'est totalement écroulée, de manière un peu étrange. Comment l'expliques-tu?

Oui, pendant une période, on a pu régater. Je ne sais pas si Fribourg était à son meilleur niveau. Je ne pense pas que nous l'étions non plus, et peut-être que nous avons voulu être trop ambitieux aujourd'hui. On a perdu notre structure dans la deuxième période – ce n'est pas la première fois. Par le passé, on était plus efficaces devant le but et on pouvait compter sur de très bons gardiens. Je ne pointe personne du doigt. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons corriger dans ce deuxième tiers. C'est un processus en cours. Je pense qu'il faut revenir, faire mieux, construire notre équipe et avoir confiance dans nos habitudes. C'est ça l'essentiel.

Sais-tu ce qui doit être corrigé justement? Y a-t-il un manque de concentration?

Bien sûr, mais ce n'est pas juste une ou deux choses. Il y a 25 joueurs et chacun doit donner le meilleur de lui-même. En tant qu'équipe, nous devons rester sur ce chemin, avec une bonne dose de discipline. Aujourd'hui, je pense que nous avons fait un faux pas, mais nous allons nous y remettre dès demain et nous serons meilleurs lors du prochain match. C'est important que nous puissions viser un meilleur résultat, mais nous devons faire avec celui-ci. Ce deuxième tiers nous donne une vraie leçon d'humilité et doit nous faire réagir au plus profond de nous-mêmes.

C'est la première grosse claque de la saison. Penses-tu que cela puisse être bénéfique à l'équipe, lui rappeler qu'il faut se donner à 100% pour gagner des matches?

Nous sommes à la recherche d'un match plein et très solide, durant 60 minutes. C'est notre objectif et il n'est pas encore atteint. Le cap ne change pas.

Ajoie vient de disputer son dixième match en National League. Quel bilan tires-tu de ce début de saison?

Avant la saison, nous étions comme un sauteur en longueur, prêt à s'élancer. On a bien pris la plance et réussi un bon premier saut. Il faut juste continuer. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un match sur ce premier segment de 10 rencontres. Il y a de très bonnes choses, nous savons ce que nous devons améliorer. J'aime la trajectoire sur laquelle nous sommes.