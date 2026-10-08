Ajoie repart de Fribourg avec sa première gifle de la saison

Très bon dans le premier tiers, le HC Ajoie a ensuite pris l'eau sur le plateau de Saint-Léonard (7-2). Avec sa victoire, Fribourg-Gottéron remonte sur le podium de National League.

Matthias Davet Journaliste Sport

L'année dernière, le duel à distance entre les créatures mystiques que sont les Dragons et les Vouivres avait atteint son paroxysme, les Fribourgeois devenant champions de Suisse et les Jurassiens s'inclinant lors du play-out. Tandis que les uns rugissaient, les autres se terraient.

Cette saison, les forces en présence ne sont pas les mêmes. Et en ce jeudi de début octobre, les deux équipes ont obtenu le même nombre de points (14) après leurs neuf premiers matches de National League. La Vouivre n'est plus la petite bête qui ne fait peur à personne: elle commence à sortir ses griffes.

Fribourg attentif en début de match

En revanche, elles ne sont pas encore suffisamment acérées pour endommager l'écaille des Dragons. Malgré un excellent premier tiers, les Ajoulots se sont cassé les dents sur la défense fribourgeoise. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Les premières actions étaient clairement en faveur des visiteurs, mais Ludovic Waeber mettait son veto. On peut par exemple souligner son bel arrêt sur le tir de Cole Cormier (6e).

De son côté, Fribourg poursuivait sa mauvaise habitude de mal débuter la rencontre. Pour la troisième fois de suite (après Ambri et Nitra en Champions Hockey League), les hommes de Roger Rönnberg étaient loin de leurs patins dans les minutes initiales. Le total des tirs (4-8 pour les Jurassiens) après le premier tiers reflétait parfaitement la tendance.

Ajoie coule

Mais Fribourg s'est réveillé. En moins de sept minutes dans le tiers médian, le tableau d'affichage est passé d'un score nul et vierge à un cinglant 4-0. Les Jurassiens ne méritaient clairement pas ce scénario, après avoir réalisé une bonne première période. La gifle pouvait s'expliquer par un mélange d'indiscipline ajoulote – le 1-0 de Christoph Bertschy et le 2-0 d'Anthony Richard ont été inscrits en power-play – et de chance fribourgeoise. Sur le quatrième, la passe de Marcus Sörensen a été déviée par le patin de Deniss Smirnovs et a terminé au fond de la cage d'Antoine Keller, qui avait remplacé Noah Patenaude 105 secondes plus tôt.

La troupe de Ville Peltonen a au moins eu le mérite de ne pas totalement s'écrouler, même si le score était de 5-2 après 40 minutes, Kevin Fey et Julius Nättinen inscrivant chacun un but dans cette période.

Gottéron sur le podium

À l'entame du troisième tiers, il n'y avait donc plus guère de suspense. Gottéron a poursuivi sa marche en avant et voulait aggraver le score – le lancer de Bertschy terminant notamment sa course sur les montants adverses (45e). En power-play et dans un angle bien fermé, Henrik Borgström a été plus précis que son No 22, pour inscrire le sixième (56e), avant que Bertschy se rattrape et mette le septième (58e).

Grâce à ce succès, Fribourg monte à la troisième place de National League et se retrouve à une unité de Genève-Servette. Quant aux Ajoulots, ils conservent leur place dans le top 6, mais sentent le souffle des équipes derrière eux dans leur dos.