«Je vis comme si c’était ma dernière année à Berne»

Pour sa 18e saison au CP Berne, Tristan Scherwey doit composer avec le fait d'être parfois surnuméraire. Une situation nouvelle et difficile.

Stephan Roth

Cette saison, le chouchou du public Tristan Scherwey a déjà été relégué deux fois en tribune. Dernièrement, il a aussi manqué deux matches après une blessure, même s'il est à nouveau apte au jeu.

Lorsqu'on lui demande comment il gère la situation, Tristan Scherwey ne veut pas répondre par des phrases bateau telles que: «Je le vis bien, seule l'équipe compte.» Ce n’est pas si simple. Il y a beaucoup réfléchi et travaille avec un nouveau préparateur mental pour s’adapter à son nouveau rôle.

Dès le deuxième match contre Davos, lors duquel le CP Berne avait livré sa meilleure prestation de la saison jusqu'à présent, Tristan Scherwey était surnuméraire. «Nous voulions intégrer d’autres joueurs afin qu’ils n’aient pas à attendre trop longtemps», avait justifié le nouvel entraîneur Serge Aubin à l'époque.

Tristan Scherwey savait ce qui l’attendait

Le routinier a ensuite joué deux fois, avant d’être relégué dans les tribunes à Fribourg, juste après la défaite à domicile contre Ajoie. Tristan Scherwey était forcément triste de ne pas avoir pu jouer dans sa ville natale. Aussi parce qu’il aurait aimé réagir après le match contre les Jurassiens. «Je crois que chacun peut aussi avoir un moment où il est déçu, frustré ou en colère. En même temps, tu dois être là pour tes coéquipiers.»

La situation ne surprend pas le No 10. Dès mars dernier et l'élimination de Berne en play-in, on lui avait annoncé lors de l’entretien de fin de saison qu’il aurait un rôle plus limité. «J’ai donc eu tout l’été pour m’y préparer mentalement. Puis, au début de la saison, j’ai eu une réunion avec l’entraîneur au cours de laquelle il m’a dit: 'Écoute, il y a de grandes chances que tu ne joues pas tous les matches.'»

S’il joue, c’est à lui d'être à la hauteur. «Si je n’y parviens pas, je continue à travailler pour être prêt la prochaine fois. Je regarde ce qui n’a pas fonctionné ou je me demande si j’étais un peu nerveux ou si la situation est plus difficile que je ne le pense. J’ai une énorme chance de grandir en tant que personne. Je suis convaincu que cela me sera utile plus tard dans ma vie, où que je sois, et que je pourrai un jour le transmettre.»

Le quintuple champion de Suisse sait-il déjà s’il pourra rejouer vendredi contre Bienne? «Non, cela est généralement décidé le matin du match, lorsque la liste est affichée dans le vestiaire. Si je joue, ce sera ma prochaine chance.»

«Je veux continuer à jouer au hockey»

Pour Tristan Scherwey, il faut aussi tenir compte du fait que son contrat arrive à échéance au printemps, que le CP Berne est en pleine transition et cherche à rajeunir son équipe. «Ce club représente tout pour moi. Il m’a tout donné. Puis je me suis demandé : 'Que ferais-tu si c’était ta dernière saison à Berne? Est-ce que tu vivrais dans l’attente ou est-ce que tu donnerais encore tout et croirais en toi?' Et j’ai clairement choisi la deuxième option. La réalité, c’est que c'est peut être ma dernière année à Berne, avoue Tristan Scherwey. Je vis chaque instant comme si c’était le cas. Je profite, simplement.»

Que ce soit chez les Ours ou ailleurs, le Fribourgeois l'affirme avec détermination: «Je veux clairement continuer à jouer au hockey. Je n’ai que 35 ans, je me sens vraiment prêt.»

On avait déjà pu voir dans quelle direction soufflait le vent dans la capitale après la saison dernière, lorsque le club s’était séparé, malgré leurs contrats, des routiniers Ramon Untersander et Joël Vermin. «Ce serait mentir de dire que cela ne m’a pas affecté. J’ai énormément investi mentalement pour réussir à gérer tout cela.»