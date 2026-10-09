Au tour de Marcus Sörensen de ne pas finir le match

Alors que Gottéron possède une infirmerie déjà bien pleine, son Top Scorer Marcus Sörensen n'a pas terminé la rencontre face à Ajoie (7-2). Rien de grave pour le Suédois, si l'on écoute son entraîneur Roger Rönnberg.

Matthias Davet Journaliste Sport

Le ciel au-dessus de la BCF Arena était bien gris en ce jeudi, jour de match face à Ajoie. La pluie s'était abattue toute la journée sur le toit de la patinoire et, même si la journée s'est terminée par une victoire face aux Jurassiens, les nuages ne se sont pas entièrement dissipés.

Le problème est que l'infirmerie de Fribourg-Gottéron ne désemplit pas. Pour leur dixième match de la saison, les Dragons ont dû laisser sur le flanc Andrea Glauser, Kevin Nicolet, Jan Dorthe, Michael Kapla et Ludvig Johnson. Avant la rencontre, le directeur sportif Gerd Zenhäusern a tenu à être rassurant: les deux derniers nommés sont sur la bonne voie et pourraient être de retour au jeu samedi, sur la glace de Zurich.

Un but, un assist: merci, au revoir

Sauf que Gottéron semble attirer les blessures. Touché après un lancer jurassien, Samuel Walser a momentanément quitté la glace pour rejoindre les vestiaires. Le No 23 a finalement pu revenir et terminer la rencontre.

Ce qui n'a pas été le cas de Marcus Sörensen. Dans les premiers instants de la partie, le Top Scorer des Dragons a reçu une charge de Kevin Fey. Il est retourné recroquevillé sur son banc, avant de rester quelques instants au bout de celui-ci, tentant de reprendre ses esprits. Dans un premier temps, tout semblait aller pour le mieux pour le Suédois, qui a continué la rencontre comme si de rien n'était.

Mieux, il a pu délivrer un assist et marquer son deuxième but de la saison lors de l'envolée des Dragons dans le tiers médian. Marcus Sörensen est par contre chanceux que les buts contre son camp n'existent pas en hockey sur glace, puisque sa réussite est extrêmement chanceuse. Sa passe anodine a été déviée par le patin de Deniss Smirnovs, avant de terminer sa course entre les jambes d'Antoine Keller (28e).

«Je l'ai envoyé en salle de force»

Et dans le troisième tiers? Impossible d'apercevoir le casque et le maillot à flammes. Marcus Sörensen avait-il à son tour rejoint l'infirmerie? D'emblée, Roger Rönnberg a tempéré: «Oui, il a reçu cette charge mais ce n'est rien qui m'inquiète à long terme.»

Malade mardi pour la réception du HK Nitra en Champions Hockey League, le Suédois a donc été ménagé par son entraîneur pour la troisième période, alors que Gottéron menait déjà 5-2 face aux Jurassiens. «C'était par précaution, ajoute Roger Rönnberg. Il aurait pu jouer, mais j'ai préféré l'envoyer en salle de force.» Un ouf de soulagement pour les fans fribourgeois, qui espèrent voir leur infirmerie se désemplir rapidement.