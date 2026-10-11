Ce samedi à Zurich, le jeune Théo Zosso (19 ans) a disputé ses premières minutes en National League avec Fribourg-Gottéron. Retour sur une soirée spéciale pour le Gruérien, malgré la défaite en prolongation (5-4 ap).

Matthias Davet Journaliste Sport

Pour leur tout premier shift en National League, certains jeunes hockeyeurs rêvent de slalomer entre tous les joueurs adverses et de loger le puck dans la lucarne. Dans la réalité, l'immense majorité entrent simplement sur la glace, touchent deux ou trois fois le puck, puis retournent au banc.

Malheureusement pour Théo Zosso, c'est un autre cas de figure qui s'est produit pour lui, samedi sur la glace de Zurich. Quelques secondes après ses premiers coups de patin dans l'élite du hockey suisse, l'attaquant de Gottéron voyait le tir de Tim Berni lui filer à côté puis, dévié par Jesper Frödén, au fond des filets. «C'est sûr que ce n'était pas le premier shift que je m'étais imaginé», avoue l'attaquant de 19 ans avec un petit sourire, pour prouver que cela ne l'a pas tant affecté.

Car par la suite, le Gruérien a réalisé une bonne performance et il n'a plus été sur la glace lors d'une autre des cinq réussites zurichoises, même avec ses plus de sept minutes de jeu. De quoi être satisfait. «C'est un match assez intense, face à une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, analyse-t-il. C'était quand même un challenge pour moi.»

«Ça va vite»

Surtout que Théo Zosso n'était pas présent à Altstetten pour simplement faire le nombre. Il a été aligné aux côtés des expérimentés Christoph Bertschy et Jacob de la Rose. «Ça va vite, se marre-t-il. Mais c'est aussi une bonne motivation. J'ai essayé de tout donner pour être à la hauteur.» En face, entre les Denis Malgin, Sven Andrighetto ou Derek Grant, il y avait aussi du beau monde. «C'est sûr que ça rajoute de l'excitation», ajoute-t-il.

Chose dont il n'avait pas forcément besoin, puisque l'enjeu de disputer ses premières minutes en National League était déjà suffisant. La bonne nouvelle, Théo Zosso l'a apprise la veille de la rencontre. «On m'a dit que je devais venir m'entraîner ce matin (ndlr: samedi) et que j'allais jouer», se remémore-t-il.

Un maillot déjà floqué

En arrivant dans le vestiaire de la Swiss Life Arena, il a surtout aperçu le maillot No 15 floqué «Zosso». Un honneur auquel tous les jeunes n'ont pas forcément le droit. «On m'avait déjà prévenu il y a quelques semaines que le club allait faire un maillot à mon nom, révèle-t-il. Par contre, c'est la première fois que je le voyais… C'est fou!»

Cerise sur le gâteau, Théo Zosso a pu choisir le numéro qui allait l'accompagner et, comme en juniors, il a choisi le 15. «Et c'est aussi le jour de naissance de ma maman, un petit clin d'œil», ajoute-t-il.

Une mère qui a dû être particulièrement fière de voir son enfant débarquer sur la glace zurichoise. Car, en apprenant la veille sa convocation, le Gruérien est parvenu à organiser un petit fan's club. «J'ai réussi à avoir quelques billets pour ma famille et ma copine», sourit-il.