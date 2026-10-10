Fribourg ramène un point de Zurich, qui entre dans l’histoire

Avec dix victoires en autant de matches, Zurich est détenteur du meilleur début de l'histoire de la National League. Ce samedi, les Lions ont fait de Fribourg-Gottéron leur dernière victime (5-4 ap).

Matthias Davet Journaliste Sport

Machines à gagner depuis le début de la saison, les Zurich Lions allaient-ils entrer dans l'histoire de la National League face à Fribourg-Gottéron? Avant d'accueillir les Dragons, la troupe de Claude Julien était au même stade que Genève (2012) et Davos (2025), avec neuf victoires pour débuter la saison. Il n'en manquait qu'une pour réaliser le meilleur démarrage de l'élite du hockey suisse.

Sauf que le champion en titre ne voulait pas être la dixième victime des Zurichois. Et il l'a fait comprendre dès la 3e minute de jeu, lorsque le tir de Jonas Taibel a terminé sa course au fond des filets. Nathan Marchon, seul devant Simon Hrubec, a subtilement dévié le lancer de son No 40.

L'erreur d'Anthony Richard

Une constante s'est pourtant rapidement dessinée dans cette rencontre: si Gottéron marquait, Zurich en faisait de même quelques instants plus tard. Il a fallu 61 secondes pour que Jesper Frödén réponde à l'ouverture du score, en déviant à son tour un tir de la ligne bleue de Tim Berni (4e).

Dans un premier tiers équilibré, Sandro Schmid s'est retrouvé en excellente position en box play. Le Top Scorer a affronté seul le gardien adverse, mais Hrubec remportait le duel avec un arrêt de la jambière (12e). Dans la foulée, Anthony Richard perdait bêtement le puck devant sa propre cage, et Thierry Bader en profitait pour donner l'avantage aux Lions (14e).

Doublé pour Jesper Frödén

Grâce à une pénalité concédée par Yannick Weber sur la première sirène, le Canadien de Gottéron a pu se rattraper et a égalisé pour son équipe (22e). Cette fois, il a fallu 101 secondes à Frödén (encore lui) pour redonner une longueur d'avance aux Zurichois. Le Suédois a été laissé bien seul au deuxième poteau par Taibel et n'allait pas rater une telle occasion (24e).

À nouveau en box play, Fribourg a réagi et, en contre, Christoph Bertschy et Jonas Taibel ont pu égaliser, grâce à un rebond pris par le No 22 (30e). Mais, comme une habitude dans ce match, Zurich a inscrit le 4-3 59 secondes plus tard, par Chris Baltisberger.

Maximilian Streule en sang

Le troisième tiers a d'abord été marqué par une frayeur pour Maximilian Streule. Le défenseur des Dragons a reçu un puck directement dans le visage et a dû sortir, en sang. Mais dur au mal, le No 77 est revenu au jeu quelques minutes plus tard.

Alors que les Zurichois étaient prêts à fêter leur record, Lucas Hedlund a jeté un froid sur Altstetten. Habilement, il a dévié le lancer de Yannick Rathgeb pour égaliser, à 42 secondes de la sirène finale. Sauf qu'en prolongation, les Dragons n'ont pu éviter la défaite, de manière bien malchanceuse. Le puck a rebondi sur la tête d'Anthony Richard et s'est échoué après la ligne.

Avec sa dixième victoire, Zurich est donc le nouveau détenteur du meilleur départ dans l'histoire de la National League. Les Lions pourront continuer leur belle série vendredi prochain, pour la réception de Rapperswil. Quant à Fribourg, il se déplacera au Danemark pour y affronter Herning (mercredi), avant d'accueillir Lugano en championnat (samedi).