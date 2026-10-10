Genève renverse Davos (3-2) au terme d’un match haletant aux Vernets. Lausanne s’impose 4-1 à Rapperswil, porté par un Ewan Huet décisif. Ajoie crée l’exploit en battant Langnau 5-4 après prolongation.

Genève renverse Davos et se hisse à la deuxième place

Genève renverse Davos et se hisse à la deuxième place

ATS Agence télégraphique suisse

Genève - Davos

2:46 Genève - Davos: Face aux Grisons, les Aigles ont été héroïques

Genève est décidément une équipe pleine de ressources. Car au GSHC, le H est en ce moment l'initiale d'Hôpital. Vili Saarijärvi a rejoint l'infirmerie pour six semaines et Sam Hallam n'a pu aligner que deux étrangers valides (Vesey et Rutta), puisque Jesse Puljujärvi avait encore un match de suspension à purger.

Seulement, le Suédois peut compter sur une véritable équipe et le H peut aussi vouloir dire Héroïque. Tous les joueurs ont tiré à la même corde, même quand les Grisons possédaient deux longueurs d'avance sur un doublé de Brendan Lemieux (8e et 12e). 17 secondes après le deuxième but du Canadien, Verboon a redonné espoir aux siens. Et à la 54e, Jooris a pu égaliser. Les Vernets ont sauté de joie à la 59e sur un but un peu curieux de Rutta. Et Genève a pu reprendre sa place de dauphin de Zurich.

Rapperswil - Lausanne

2:47 Rapperswil - Lausanne: Les Lions ne font qu’une bouchée des Lakers

En déplacement à Rapperswil, Lausanne se devait de relever la tête après la défaite contre Lugano. Et les Vaudois l'ont fait grâce à un bon gardien (Ewan Huet) et à un deuxième tiers où l'efficacité fut le mot d'ordre. Durant cette période intermédiaire, les Lions, menés 1-0 grâce à Jensen, ont frappé à quatre reprises par Heldner (29e), Zehnder (31e), Simic (34e) et Caggiula (40e).

Sonné, Rapperswil ne s'en est pas relevé. Le LHC a même dominé le dernier tiers. Le nouvel arrivé Connor Carrick a eu quelques chances de marquer, mais n'a pas noirci la feuille de match.

Ajoie - Langnau

2:58 Ajoie - Langnau: Les Vouivres ont réalisé une incroyable remontada face à Langnau

Décidément, il ne faisait pas bon mener en ce samedi. Dominé par Langnau 4-1, Ajoie a renversé la vapeur pour s'imposer 5-4 après prolongation. Les cinq réussites jurassiennes sont venues de leurs étrangers: Carr, Nättinen, Turkulainen et les frères Honka, Anttoni inscrivant le but de la victoire à la 63e. Et Ajoie de rester dans le top 6 grâce à ce succès.

Bienne - Lugano

2:43 Bienne - Lugano: Les Seelandais s’inclinent à domicile face aux Tessinois

Les succès, Bienne n'en compte pas assez. La troupe de Christian Dubé pointe au 13e rang à la suite de sa défaite 3-2 contre Lugano. Et ce même si Jeff Skinner continue de terroriser les gardiens de National League. Cette fois c'est Robert Mayer, titularisé par Mitell devant le filet tessinois, qui a dû s'avouer vaincu devant le Canadien qui a inscrit son 6e but de l'exercice. Mais c'est l'ancien gardien de Genève qui a eu le sourire au final.

Ambri-Piotta - Berne

4:49 Ambri-Piotta - Berne: En prolongation, les Tessinois tombent face aux Ours

Dans le dernier match de la soirée, Berne a battu Ambri 2-1, après prolongation également.