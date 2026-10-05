Après sept saisons en Swiss League, Simon Seiler a fini par s’imposer à Fribourg. Champion suisse et néo-international, le défenseur de 29 ans est désormais très convoité à l’approche de la fin de son contrat.

Marcel Allemann

Pendant sept ans, la Swiss League a été le terrain de jeu de Simon Seiler. Le Thurgovien y a joué pour les GCK Lions, Thurgovie, Kloten et Olten. Mais même à ce niveau, il n’a pas toujours été le premier choix. A Kloten, lors de la saison de promotion, on lui avait même fait comprendre que l’avenir du club se ferait sans lui. À cette époque, Simon Seiler a progressivement commencé à se résigner à l’idée qu’il n’irait peut-être pas plus loin, même s’il se sentait capable de faire davantage.

Il y a quatre ans, alors qu’il évoluait à Olten, sa carrière a soudainement pris un tournant décisif. Dans le cadre d’un échange de joueurs, l’ancien junior des ZSC Lions a eu la possibilité de rejoindre Fribourg-Gottéron, qui recherchait un défenseur fiable. «Je n’ai pas eu besoin d’y réfléchir à deux fois», déclarait Simon Seiler en avril à Blick. Le défenseur Joël Scheidegger, 31 ans, qui évolue désormais à La Chaux-de-Fonds, avait alors fait le chemin inverse.

Champion et débuts avec la Suisse

A Gottéron, Simon Seiler est devenu un défenseur fiable et rugueux, difficile à affronter. Lors des derniers play-off, son style de jeu sans fioritures a fait de lui un héros fribourgeois inattendu dans la conquête du titre. Le retardataire a ensuite même disputé ses trois premiers matches internationaux. Il n’a certes pas été retenu pour le Mondial, mais le staff de la Nati avait également loué sa mentalité et son éthique de travail.

Simon Seiler a une nouvelle fois parfaitement réussi son début de saison. Il abat inlassablement son travail au sein d’une défense de Gottéron touchée par les blessures. Et il a récemment découvert de nouvelles qualités offensives. Il a déjà inscrit deux buts lors des neuf premiers matches, doublant ainsi son meilleur total sur une saison.

Un marché asséché qui joue en sa faveur

Cela tombe bien, car le contrat de Simon Seiler arrive à échéance à la fin de la saison. Sur un marché asséché par la multiplication des contrats de longue durée, le joueur longtemps considéré comme un simple faire-valoir est soudain devenu, grâce à son nouveau statut, le défenseur le plus convoité pour la saison prochaine.

Son agent Sven Helfenstein, 44 ans, confirme que, par le passé, les intéressés ne faisaient pas la queue pour Simon Seiler. La situation est désormais totalement différente: «Il est passé d’une Swatch à une Rolex.»

Simon Seiler, qui se situait jusqu’ici plutôt dans la partie basse de l’échelle salariale de la National League, devrait signer un très bon contrat pluriannuel. L’endroit reste à déterminer, mais la décision devrait déjà être prise dans les prochains jours. Une prolongation à Fribourg est tout aussi envisageable qu’un départ. Berne et Zoug sont notamment cités parmi les prétendants.