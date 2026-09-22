Fribourg-Gottéron refait le coup en gagnant à Davos

Fribourg et Davos n'ont pas pu se départager en 60 minutes lors de ce remake de la finale d'avril dernier. Ce sont les Dragons qui se sont imposés 2-1 lors des tirs aux buts, grâce à Samuel Walser.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La revanche de la dernière finale a mis du temps à décoller. Beaucoup de temps, d'ailleurs. Entre deux équipes qui sont encore très clairement en rodage, les débats ont longtemps été brouillon. Relances approximatives, passes mal ajustées et pertes de puck se sont succédé à un rythme élevé. Les températures automnales de la station grisonne ne venaient que valider le fait que c'est bien une rencontre de (tout) début de saison à laquelle les spectateurs ont assisté.

Là où les Dragons ont remporté leur titre en avril dernier, le scénario a commencé plus ou moins de la même manière que lors du septième acte puisque les visiteurs ont ouvert la marque en début de match en supériorité numérique. En lieu et place du blessé Henrik Borgström, c'est Jan Dorthe qui a trompé Sandro Aeschlimann (8e, 0-1). Au quart d'heure de jeu, Anthony Richard a profité d'une ouverture lumineuse de Yannick Rathgeb pour se trouver seul face au gardien du HCD. Peu en réussite pour l'heure, le Canadien n'est pas parvenu à inscrire le 0-2, ce qui aurait épousé en tous points le déroulé du dernier Davos - Fribourg.

À l'inverse, ce sont les Grisons qui sont revenus au score de manière amplement méritée par Brendan Lemieux. Le Canadien a subtilement glissé le puck hors de portée de Ludovic Waeber après s'être retrouvé en position idéale (18e, 1-1). Le tiers intermédiaire a vu Calle Andersson toucher la barre transversale de Fribourg et le top scorer du HCD, Simon Ryfors, sortir sur blessure après un contact avec Marcus Sörensen.

Une minute de folie

Tout s'est décidé en fin de match entre Dragons et Bouquetins avec deux minutes totalement folles. À la 47e, Beni Waidacher a testé les réflexes de Ludovic Waeber en se présentant seul face à lui. Peu après, Simon Seiler s'est retrouvé en position idéale face au but grison, mais le défenseur a manqué un filet partiellement ouvert. Toujours lors de cette 47e minute, Brendan Lemieux a quasi manqué l'immanquable devant Waeber. Une poignée de scondes plus tard, il touchait la transversale. Fou.

À la 51e, Brendan Lemieux, encore lui, a vu Ludovic Waeber lui voler un but d'un rapide déplacement sur sa droite alors que Fribourg-Gottéron était en infériorité numérique. Le temps réglementaire s'est finalement soldé sur ce score de 1-1. Durant la prolongation, Valentin Nussbaumer est passé proche d'un exploit solitaire, mais Ludovic Waeber, encore, a été parfait. La rencontre s'est finalement décidée lors des tirs aux buts et ce sont les Dragons qui se sont imposés grâce à un tir au but victorieux de Samuel Walser.

Lors de cette séance, Ludovic Waeber a été excellent, comme tout au long de la soirée. Le portier de Fribourg-Gottéron, déjà très bon vendredi à domicile contre Lausanne livre ainsi une nouvelle performance de choix devant le filet.