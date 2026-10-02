Troisième succès de rang pour Fribourg

Fribourg-Gottéron n'a pas eu le meilleur début de match à Kloten, mais les hommes de Roger Rönnberg se sont imposés 4-1 après un troisième tiers presque parfait. En ce qui concerne Ajoie, l'ouverture du score d'Anttoni Honka n'a pas suffi à récolter des points dans les Grisons.

ATS Agence télégraphique suisse

Kloten - Fribourg 1-4

3:38 Kloten - Fribourg: Fribourg s'impose, Kloten inquiète

Sans Reto Berra malade, Kloten a été largement dominé par Fribourg (4-1). Gottéron prend la 3e place du classement, derrière Genève.

Après l'ouverture du score des Zurichois, les Dragons ont égalisé par Simon Seiler, sur un assist du revenant Henrik Borgström (38e). Dominateur, Fribourg a fait la différence grâce à un but de Nathan Marchon à la 52e, avant que Christoph Bertschy et encore Marchon ne tuent le match.

Davos - Ajoie 3-1

2:15 Davos - Ajoie: Pas de points pour les Jurassiens dans les Grisons

En déplacement à Davos, Ajoie a connu la défaite. Les Ajoulots ont concédé leur deuxième revers en 60 minutes de la saison (3-1), encaissant deux buts dans les 10 dernières minutes.

Lausanne - Bienne 7-4

3:10 Lausanne - Bienne: Les Finlandais offrent la victoire aux Lions

Lausanne a vécu une nouvelle soirée de National League à rebondissements. Mené de deux longueurs, le LHC a renversé Bienne pour s'imposer 7-4.

Déjà auteur d'une folle remontée dans le derby contre Genève mercredi, Lausanne a encore trouvé les ressources pour revenir au score. Un début de deuxième tiers complètement manqué aurait pu coûter le match aux Lions.

Si les Vaudois étaient bien rentrés dans cette rencontre avec un but de Jason Fuchs, les hommes de Geoff Ward sont restés au vestiaire au début du deuxième tiers. Bienne a alors frappé deux fois pour mener 3-1 et l'entraîneur canadien a pris son temps mort pour remobiliser ses troupes. Efficace, puisqu'Ahti Oksanen a remis le LHC dans le match à la 28e, avant que Romain Loeffel n'égalise (35e).

La troisième période a été tout aussi rythmée. Oksanen a inscrit un doublé, 14 secondes après une réussite de Victor Söderström (48e). A 5 contre 3, Nathan Vouardoux a fait mouche pour le 5-4 (51e), avant qu'Antti Suomela ne signe son retour de blessure avec un but (58e), lui qui avait déjà offert trois assists pour son premier match cette saison. Drake Caggiula a fini le travail dans la cage vide.

Berne - Genève 2-3 tab

5:34 Berne - Genève: Le vice de Robert Mayer offre la victoire aux Aigles

Genève a vécu un match bien plus fermé à Berne, mais s'est également imposé (3-2 tab). La différence s'est faite aux tirs au but, grâce à une unique réussite de Jimmy Vesey.

L'absence des Finlandais Markus Granlund (blessé) et Jesse Puljujärvi (suspendu) s'est fait ressentir pour le GSHC, en manque d'impact offensif dans la capitale. Pire: Sakari Manninen s'est lui aussi blessé, le troisième attaquant Finlandais étant sorti en boitant.

Tim Bozon avait d'abord marqué son premier but de la saison en début de deuxième tiers. Mais les Aigles ont vécu un coup de moins bien dans le deuxième tiers et les Ours ont renversé le match, avant que Dave Sutter ne remette les compteurs à zéro avec un peu de réussite (45e).

Lugano - Rapperswil 5-2

2:57 Lugano - Rapperswil: Lugano fait le plein de points à la maison

Enfin, Lugano, lanterne rouge avant cette soirée, a retrouvé des couleurs en dominant Rapperswil 5-2.