Battu par Langnau puis corrigé par Ambri aux Vernets (1-5), Genève-Servette reste sur quatre revers en cinq matches. L'entraîneur Sam Hallam pointe du doigt les errements défensifs grenat face aux Tessinois.

Matthias Davet Journaliste Sport

Cette saison, Genève est capable du meilleur, comme du pire. La même équipe qui s'impose 4-2 à Davos peut très bien s'incliner deux fois en deux jours face aux surprises du championnat que sont Langnau et Ambri. Le lendemain de la défaite dans l'Emmental, le GSHC a subi la loi des Léventins aux Vernets (1-5).

Bien sûr, il n'y a pas péril en la demeure, mais les Grenat ont tout de même perdu quatre de leurs cinq derniers matches. Il va falloir corriger le tir, même si la prochaine rencontre n'aura lieu que vendredi prochain, pour la réception de Lugano. Avant cette échéance, Sam Hallam est revenu sur le match face aux autres Tessinois d'Ambri. Interview.

Sam, c'est un peu difficile de comprendre ce Genève-Servette cette saison. Vous semblez connaître beaucoup de hauts et de bas. Arrives-tu à l'expliquer?

Je pense qu'aujourd'hui, c'était un match serré. J'ai aimé la façon dont nous avons commencé. C'était du bon hockey entre deux bonnes équipes sur la glace. Ambri marque son premier but et la dynamique est avec eux. Puis, un contre en début de deuxième période, un peu sorti de nulle part. Je crois que c'est ce qui fait la différence. Nous avons eu quelques bonnes opportunités sans parvenir à marquer, alors que nos adversaires ont été très efficaces sur les occasions qu'ils se sont procurées. Ils ont obtenu un peu plus de jeux de puissance que nous et ont inscrit leur troisième but en supériorité numérique, tandis que nous n'avons eu qu'un seul power-play du match. Au final, ce sont de petites différences, mais bien sûr, nous venons de perdre deux matches en deux jours. Nous voulons être meilleurs dans l'ensemble, même si je trouve que notre jeu est correct. En même temps, nous avons pratiquement de nouveaux joueurs dans l'effectif chaque semaine en ce moment. J'espère que nous pourrons retrouver de la stabilité et travailler avec à peu près le même alignement sur la durée afin de créer une certaine alchimie.

Le point positif est que ces «nouveaux» joueurs sont au moins des retours de blessure, et pas l'inverse…

Oui, c'est positif pour nous. En tant que coachs, nous devons simplement trouver le moyen d'utiliser ces joueurs de la meilleure façon possible. C'est difficile en ce moment car nous n'avons pas les résultats, mais on sait comment est le hockey: c'est un sport qui se joue sur de petites marges. Nous devons faire certaines choses un peu mieux ensemble pour faire basculer ceci de notre côté.

Tu as parlé de bonnes opportunités offensives, mais on avait tout de même l'impression que vous étiez un peu courts ce soir et que vous n'aviez pas tant de grosses occasions de but.

Sur le plan de la qualité, nous pourrions être meilleurs dans la manière dont nous construisons nos actions. Mais pour nous, je pense qu'il est plus important de regarder comment éviter d'encaisser les buts que nous prenons. Hier à Langnau, nous avons joué très, très solidement en défense. Aujourd'hui, nous en avons concédé deux ou trois dans le slot. Sur la durée, il s'agit de jouer un peu mieux défensivement qu'aujourd'hui: l'attaque finit généralement par venir quand on défend bien.

Sans blâmer Joren van Pottelberghe, comment gères-tu l'alternance entre tes gardiens? Et pourquoi ce choix face à Ambri?

On essaie de baser cela sur des faits, mais aussi sur l'émotion et le ressenti. Nous avons besoin d'impliquer nos deux gardiens. Si nous n'avions pas aligné Joren ce soir, le temps aurait été très long entre deux matches pour lui. Steph (ndlr: Charlin) a aussi besoin mentalement, parfois, d'avoir le rôle de remplaçant. Plusieurs facteurs entrent donc en ligne de compte dans cette décision.

Vendredi, j'interviewais les joueurs du Lausanne HC et ils m'ont confié à quel point leur victoire ici à Genève leur avait fait du bien mentalement. Penses-tu qu'à l'inverse, ça a été une «mauvaise» défaite pour les tiens?

Un peu, oui. Nous menions de trois buts, mais je pense que nous avons appris de cela. Cela fait quelques matches où nous menons au score et j'espère que nous nous retrouverons vite dans cette position en jouant un peu plus intelligemment. Ce match nous a évidemment servi de leçon. Bien sûr que cela fait mal de perdre à domicile contre Lausanne, mais c'était il y a une semaine. Maintenant il faut se concentrer sur le présent.

Vous avez maintenant cinq jours sans match. Quel est le programme d'ici vendredi et la réception de Lugano?

À la fois de la récupération et du repos, mais aussi quelques bons entraînements. L'objectif est de recharger complètement les batteries et d'avoir l'opportunité d'effectuer au moins deux très bons entraînements. J'ai hâte d'y être.

Sais-tu déjà quel sera l'objectif principal de ces entraînements?

Pas encore précisément. Nous devons d'abord assimiler les informations du match du jour et aviser. De manière générale, nous gardons la même structure en travaillant sur certains points clés du jeu, mais comme nous n'avions pas eu autant de jours entre deux matches depuis longtemps, nous allons aussi pouvoir pousser un peu plus sur le plan physique.