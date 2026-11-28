Le Lausanne HC a signé un quatrième succès de rang en s'imposant nettement face au HC Bienne (1-5). Dans le Seeland, les Lions ont plongé encore un peu plus leur adversaire dans la crise.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quatre à la suite! Le Lausanne HC vient d'inverser la tendance après avoir vécu des semaines compliquées. Parfois, les dynamiques d'une saison sont tout de même bien incompréhensibles. Comment expliquer que ce LHC ait perdu à domicile 3-8 face aux Langnau Tigers? Et les blessures ne doivent pas tout expliquer. Toujours est-il que le LHC s'est montré particulièrement conquérant dans le Seeland.

Car deux jours après une défaite dans le Jura face au HC Ajoie, le HC Bienne devait impérativement réagir à domicile face à une équipe du Lausanne HC en pleine bourre depuis une semaine. Et si les hommes de Christian Dubé se sont créé la première occasion de but par Marcus Sylvegard (4e), ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score. Quelques secondes après une grosse chance signée Damien Riat, c'est Philipp Kurashev qui a trouvé le chemin des filets (7e, 0-1) en supériorité numérique.

Lors de cette première période, les défenses n'ont pas été franchement à leur avantage, puisque les échappées se sont succédé. Le Biennois Jeff Skinner (11e) et les Lausannois Axel Simic (15e) et Yannick Zehnder (19e) se sont tour à tour présentés face au portier adverse, sans succès. Auteur d'une bonne fin de tiers initial, le HC Bienne est même revenu au score par Fabio Hofer (18e, 1-1). À la suite d'un tir à côté de Victor Söderström, Fabio Hofer a été le plus rusé pour tromper Ewan Huet.

Domination lausannoise

Les Seelandais ont commencé le deuxième tiers avec un homme de plus sur la glace. Mais les hommes de Christian Dubé n'ont pas su en profiter. Et la suite de cette période intermédiaire a ressemblé à un long monologue lausannois rythmé par les pertes de puck et relances manquées des joueurs locaux. Connor Carrick a inscrit le 1-2 en trompant Harri Säteri d'un tir de la ligne bleue (27e).

Les Vaudois auraient mérité de mener de deux voire trois longueurs après deux tiers, puisqu'ils ont raté des «montagnes» les unes après les autres. Austin Czarnik s'est d'abord présenté seul face au but adverse (29e), avant de toucher le poteau (30e). Quelques instants plus tard, c'est Philipp Kurashev qui a manqué de précision à la finition à la suite d'un revirement des Seelandais dans leur propre zone. Jason Fuchs a encore manqué une cage vide (31e). Bref, les Biennois peuvent remercier leur bonne étoile d'avoir pu encore y croire à l'entame de la dernière période.

Ewan Huet très solide

Mais le LHC n'a eu besoin que de 1'59'' pour parvenir à faire le trou, à nouveau en supériorité numérique. Yannick Zehnder s'est retrouvé en position idéale pour reprendre un puck d'Austin Czarnik, décidément très remuant lors de cette rencontre (42e, 1-3). Alors que Christian Dubé avait décidé de changer son alignement pour provoquer une réaction, Jeff Skinner s'est montré très dangereux face à Ewan Huet. Mais le jeune gardien des Lions a été irréprochable, comme ce fut déjà le cas mardi contre Rapperswil. À moins de dix minutes de la sirène finale, Curtis Lazar a envoyé un plomb sous la transversale pour définitivement assurer le succès des visiteurs, avant que Philipp Kurashev ne marque le 1-5 dans la cage vide (59e).

À nouveau battu, le HC Bienne vient donc de concéder sa cinquième défaite en six matches. Le sursis consécutif à la victoire acquise à Lugano mardi va-t-il continuer pour Christian Dubé? Une fois encore, son équipe n'a pas su disputer un match plein et a multiplié les erreurs qui, au final, ont coûté cher. Lausanne, pour sa part, poursuit son ascension au classement et enjambe le HC Ajoie pour s'installer à la 7e place grâce à ce quatrième succès de rang.