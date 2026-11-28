Avec son but à une seconde de la deuxième sirène, Johnny Kneubühler a permis au public des Vernets de jeter les peluches. Cette réussite n'a pas empêché Genève de s'incliner face à Ambri (1-5).

Matthias Davet Journaliste Sport

Ce samedi face à Ambri, les joueurs de Genève-Servette n'ont fait plaisir à leurs fans que durant une seule seconde. Celle juste avant la deuxième pause. Le public des Vernets fonçait tout droit vers la déception de ne pas pouvoir lancer ses peluches après un but d'un joueur grenat, comme le veut la tradition. Si cela n'était pas arrivé à la fin du deuxième tiers, les nounours et autres animaux devaient être jetés automatiquement sur la glace.

Mais, à une seconde de la sirène et sur un lancer de Matthew Verboon, Johnny Kneubühler a apporté la délivrance. Les peluches ont volé et tout le monde est retourné aux vestiaires sur le score de… 1-3. Avant cela, les Aigles ont été à la peine face à des Tessinois particulièrement efficaces.

Un 16e but pour Michael Joly

À la fin du premier tiers, l'une des surprises de cette saison menait déjà au score. Si Genève avait touché les montants à la 11e minute, c'est bien Tim Heed qui a ouvert la marque. Le tir du défenseur suédois était parfait, entre le bloqueur et la jambière de Joren van Pottelberghe (19e).

42 secondes après le retour des vestiaires, les Léventins ont doublé la mise, grâce à l'inévitable Michael Joly, auteur de son seizième but cette saison. Ils ont même pris le large, profitant de quatre minutes de pénalité infligées à Simas Ignatavicius pour une crosse haute. Roby Järventie nettoyait la lucarne de la cage genevoise (33e), avant que Johnny Kneubühler ne redonne espoir aux Aigles, donc.

Le joli doublé de Roby Järventie

Mené de deux buts à l'entame de la troisième période, Genève n'est pas parvenu à réagir. Brouillons, les protégés de Sam Hallam ne se sont pas montrés particulièrement dangereux devant la cage de Gilles Senn. Pire, après une perte de puck derrière les filets grenat, Roby Järventie a réalisé un sublime geste entre les jambes pour inscrire son doublé (47e). Dans la cage vide, Michael Joly a mis fin aux débats et inscrit son 17e but de la saison.

Avec ce revers face à Ambri, les Aigles encaissent leur quatrième défaite sur les cinq derniers matches. Ils auront désormais quelques jours de repos, avant de recevoir Lugano vendredi prochain aux Vernets.