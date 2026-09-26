Pourtant devant de trois longueurs après un quart d'heure de jeu aux Vernets, Fribourg-Gottéron a fini par s'incliner aux tirs aux buts face à Genève. Malgré la déception, l'entraîneur Roger Rönnberg retient le bon niveau de jeu de ses protégés. Interview.

Matthias Davet Journaliste Sport

Fribourg-Gottéron était pourtant au courant. Genève est une équipe qui aime remonter au score aux Vernets et l'avait d'ailleurs fait face à Ajoie, puis Rapperswil. Et pourtant, les Dragons sont tombés dans le même piège que les deux autres formations. Même avec un avantage de trois buts après 15 minutes, ils ont perdu des écailles.

La troupe de Roger Rönnberg a vu les Aigles revenir de 0-3 à 3-3, avant même de perdre aux tirs aux buts. Forcément, l'entraîneur suédois n'a pas aimé son déplacement au bout du Léman, mais il n'est pas non plus inquiet. Interview.

Roger, on imagine qu'après une telle défaite, il y a de la déception.

Je suis satisfait de certains moments du match et de la manière dont nous avons joué, mais je ne suis pas content de perdre la rencontre. Quand tu marques trois buts à l'extérieur, tu te dois de gagner. C'est dur de l'accepter en ce moment. Du point de vue du jeu, je pense que nous avons produit du bon hockey. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui ont vraiment très bien joué pour nous ce soir. Mais la défaite est difficile à accepter.

Vous meniez 3-0, mais c'était assez tôt dans le match. Comment avez-vous géré ce score?

Pas bien. Bien sûr, le premier but de Genève est un peu malheureux: nous perdons le puck à la ligne bleue adverse. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'était exactement ce dont les Genevois avaient besoin pour reprendre confiance dans la rencontre. Nous savions qu'en ayant eu autant de jeux de puissance dans la première période, les arbitres trouveraient sans doute un moyen d'équilibrer les pénalités par la suite. Mais nous leur en avons surtout donné l'opportunité. Les officiels ont été très bons – c'est notre manque de discipline qui nous coûte ce match. Nous prenons deux ou trois très mauvaises pénalités ce soir, et c'est ce que je dois dire à l'équipe pour atteindre un niveau de discipline plus élevé.

Et durant le dernier tiers, ça a été très compliqué pour ton équipe…

Je n'ai pas aimé notre troisième période, durant laquelle nous avons ouvert le jeu et commencé à concéder de grosses occasions de but. Jusque-là, je trouve que nous avions plutôt bien géré le match et qu'ils n'avaient pas eu tant d'occasions que cela.

Tu dis avoir aimé certains aspects du jeu ce soir. Peux-tu m'expliquer lesquels?

J'ai aimé que nous nous soyons créé beaucoup de grosses occasions de marquer. J'ai aimé le jeu de puissance, bien sûr. J'ai aimé notre défense: nous pouvons passer du temps dans la zone défensive et ils n'arrivent pas à se créer de grosses occasions. Nous étions solides. Les gars se sont battus très fort et ont été compétitifs. Mais ce qui m'a manqué, c'est la discipline. Les Genevois ont pu marquer deux fois en supériorité numérique, et c'est la raison pour laquelle nous perdons ce match.

Où en est l'équipe actuellement après cinq matches cette saison?

Je trouve que nous enchaînons de plus en plus de bonnes minutes et que nous nous améliorons à chaque match. De mon point de vue d'entraîneur, nous pratiquons un meilleur hockey. C'est le plus important. La saison est très longue et il reste beaucoup de matches devant nous. Nous devons constamment chercher à montrer notre meilleur visage et je pense que nous progressons. Pas aussi vite que je le souhaiterais, mais nous avançons lentement dans la bonne direction.