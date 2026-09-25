Genève réalise un nouveau come-back et décroche deux points

Aux Vernets, Genève-Servette aime se compliquer la vie. Menés de trois longueurs par Fribourg, les Aigles sont parvenus à décrocher deux points.

Matthias Davet Journaliste Sport

Genève-Servette a une très fâcheuse habitude depuis le début de la saison: celle de systématiquement laisser son adversaire s'envoler, surtout aux Vernets. Face à Ajoie (0-3 après 40 minutes) ou Rapperswil (0-2 après deux périodes), les Aigles ont systématiquement perdu des plumes, avant d'au moins sauver des points (1 contre les Jurassiens, 3 face aux Lakers).

Contre Fribourg ce vendredi au bout du Léman, le scénario était identique à celui des derniers matches à Genève: après 15 minutes à peine, les visiteurs menaient de trois longueurs. Puis, le GSHC n'a pas terminé la soirée les mains vides.

Des pénalités plus qu'évitables

Cette fois, pas besoin de chercher bien loin les raisons de la débandade grenat en début de rencontre: à trois reprises, les Dragons ont marqué à la suite d'une pénalité. Si la première punition contre Simon Le Coultre, qui a permis à Christoph Bertschy d'ouvrir le score, était plutôt classique (10e), comment qualifier les deux suivantes?

«Évitables» serait un euphémisme. À la 12e minute, Nicolas Müller a été envoyé sur le banc d'infamie pour un «retarder le jeu» après avoir raté à deux reprises son engagement. Quelques secondes après son retour, Anthony Richard inscrivait le 0-2 et son tout premier but en National League, après une accélération éclair.

Puis, au quart d'heure de jeu, Jesse Puljujärvi a perdu son casque à la suite d'un contact avec un Fribourgeois. Selon le règlement, le Finlandais aurait directement dû retourner au banc. Mais il a préféré remettre sa protection sur la tête. L'arbitre n'a pas eu d'autre choix que de pénaliser le Top Scorer, ce qui a entraîné le troisième but d'un tir puissant de Ludvig Johnson.

Comme d'habitude, Genève se réveille

Heureusement pour le GSHC, le Finlandais a lui-même réparé son erreur. Juste avant la première pause, il a subtilisé le puck à Simon Seiler sur sa propre ligne bleue, avant d'aller affronter seul Ludovic Waeber. Un joueur du calibre de Jesse Puljujärvi ne pouvait pas rater son 1 contre 1. Un rayon de soleil dans le sombre ciel des Aigles après ce premier tiers.

Comme à son habitude, Genève a ensuite poussé. Avant la mi-match, les Vernets se sont demandé comment le score n'était pas de 2-3. Sur un contre, Nicolas Müller et Tim Bozon jouaient bien le coup. Dans un angle fermé, le No 20 tentait sa chance mais le puck rebondissait sur le poteau, puis dans les patins du No 94. Côté Fribourg, on poussait un bon ouf de soulagement (27e).

Mais la nouvelle réduction du score est finalement tombée à la fin du tiers. À la suite d'une pénalité de quatre minutes contre Sandro Schmid et un sublime mouvement genevois, Markus Granlund pouvait inscrire le deuxième de la soirée pour le GSHC – pour son retour au jeu. Grâce à la passe dans le dos de Jimmy Vesey, le Finlandais avait la cage vide devant lui (38e).

Des tirs aux buts pour décider

Puis, en début de troisième tiers, Genève a complété son come-back grâce à un lancer de Mika Henauer, toujours à 5 contre 4 (41e). Et les Aigles ne voulaient pas en rester là. Grâce à sa fameuse «Granijärvi» reconstituée, ils étaient proches de battre une quatrième fois Ludo Waeber. Mais les Dragons savaient aussi se montrer dangereux, notamment par Marcus Sörensen ou Jonas Taibel (45e).

Plaisante et engagée, la suite de la dernière période a vu Jan Rutta se présenter en excellente position, mais buter sur le portier fribourgeois (49e). Finalement, il a fallu une prolongation, puis des tirs aux buts pour départager les deux équipes. À ce petit jeu, ce sont les Aigles qui se sont montrés les plus habiles, grâce à Jesse Puljujärvi, et repartent donc avec les deux points.