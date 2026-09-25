Ajoie surprend Berne en prolongation

Ajoie s'offre sa deuxième victoire de la saison avec un doublé du capitaine Anttoni Honka (2-3). À Ambri, les Lions n'ont fait qu'une bouchée des Tessinois (3-6).

ATS Agence télégraphique suisse

Berne - Ajoie (2-3)

2:47 Berne - Ajoie: Troisième victoire jurassienne de la saison

Ajoie a bien négocié la soirée de National League de vendredi. Grâce à Tanus en prolongation (3-2), les Jurassiens ont ramené deux points précieux de Berne.

Tanus sur passe de Julius Honka et de Carr à 26 secondes de la fin de la prolongation, on peut dire que les étrangers du HCA font la pluie et le beau temps. Ce succès replace les Ajoulots à la 6e place.

La partie avait commencé sur les chapeaux de roue avec l'ouverture du score d'Anttoni Honka à la 6e. Seulement les joueurs de Serge Aubin ont su réagir dès la 9e par Marco Müller, puis par Aaltonen à la 15e.

En deuxième période, Aaltonen a cru inscrire un doublé, mais son tir a été dévié sur le poteau par Patenaude. Ajoie a levé les bras une deuxième fois à la 38e, pensant que Wick avait nivelé la marque, mais cette réussite a été annulée pour un hors-jeu.

Mais ce ne fut que partie remise puisqu'Anttoni Honka a lui réussi un doublé à la 48e. Un but splendide où le défenseur finlandais a placé sa crosse entre ses jambes avant de mystifier Hughes. Son frère servira Tanus sur le 3-2 décisif.

Ambri - Zurich (3-6)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

A Ambri, le leader Zurich n'est pas tombé dans le piège pour signer un cinquième succès consécutif (6-3). Malgré l'ouverture du score de Järventie (20e) juste avant la première pause, les joueurs de Claude Julien n'ont pas paniqué. Ils ont simplement attendu que les Léventins se montrent indisciplinés pour frapper. Malgin a égalisé en power-play (30e), puis à la 38e les Lions ont frappé deux fois avec respectivement deux et un homme de plus sur la glace par Knak et Grant. A la 39e, Justin Sigrist a enfoncé le clou. Trois buts en 83 secondes pour faire passer la marque de 1-1 à 1-4. Les Tessinois sont revenus à 3-5 grâce à deux nouveaux buts de Järventie, mais cela n'a pas suffi.

Genève - Fribourg (4-3)

2:43 Genève - Fribourg: Les Aigles réalisent une belle remontée aux Vernets

Auteur d'une nouvelle folle remontée, Genève-Servette a vaincu Fribourg-Gottéron vendredi aux Vernets en National League. Menés 3-0, les Aigles se sont finalement imposés 4-3 tab.

Genève n'aime décidément pas les premiers tiers. Après des scénarios semblables il y a une semaine contre Ajoie (mené 3-0 avant de revenir à 3-3) et il y a trois jours contre Rapperswil (mené 2-0 avant de gagner 4-2), les Aigles ont rapidement patiné après trois buts de retard contre Fribourg.

L'indiscipline a d'abord coûté cher aux Genevois. Profitant de 4 minutes de power-play, Fribourg a ouvert le score grâce à une réussite de Christoph Bertschy, auteur d'une déviation devant un Stéphane Charlin bien masqué par Jacob De la Rose (10e).

Quelques secondes après une nouvelle période de supériorité numérique, Anthony Richard a fait parler sa vitesse avant d'adresser un tir hors de portée de Charlin, inscrivant ainsi son premier but sous le maillot fribourgeois en National League (14e). Genève a encore encaissé le troisième 47 secondes plus tard, Ludvig Johnson trouvant la faille avec un homme de plus sur la glace.

Puis ce fut au tour de Fribourg de commettre des erreurs. Celle de Simon Seiler, coupable d'une perte de puck en zone offensive, a permis à Jesse Puljujärvi d'aller affronter seul Ludovic Waeber. Le "top scorer" des Aigles n'a pas tremblé pour redonner espoir aux siens (18e), lançant ainsi une nouvelle mission "remontada".

Dans une grosse période de domination après la mi-match, Genève a profité d'une double pénalité contre Sandro Schmid pour revenir à une longueur grâce à Markus Granlund, buteur pour son retour de blessure et son premier match en championnat (39e).

Les hommes de Sam Hallam ont même évolué à 5 contre 3, et c'est encore en power-play qu'ils ont pu égaliser au début du troisième tiers, par l'intermédiaire de Mika Henauer pour son premier but avec les Aigles (42e). Un nouveau match débutait alors.

Si la remontée du GSHC n'avait pas suffi, le dernier tiers s'est poursuivi sur un rythme fou, les deux équipes se créant de grosses occasions de passer l'épaule. Mais il a fallu attendre les tirs au but pour que la décision se fasse. Et à ce jeu-là, les Genevois ont été les plus adroits, grâce à deux (!) réussites de l'inévitable Puljujärvi.

Rapperswil - Davos (3-2)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Vice-champion de Suisse, Davos continue son début de saison mitigé. Cette fois, les Grisons sont allés perdre 3-2 à Rapperswil. Ils espéreront se reprendre samedi en recevant Lausanne.

Langnau - Zoug (5-3)

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

De manière assez surprenante, Langnau est parvenu à se défaire de Zoug 5-3 à l'Ilfis. Les Zougois ont mené 3-2 à la 31e, mais les Emmentalois ont su réagir en frappant à trois reprises.