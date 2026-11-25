Battu par le leader Zurich, Fribourg-Gottéron s'enfonce dans le doute avec un sixième revers en sept matches. Malgré l'hécatombe, l'entraîneur Roger Rönnberg appelle au calme et à l'unité. Interview.

Matthias Davet Journaliste Sport

Gottéron est-il en crise? En championnat, les Dragons n'ont remporté qu'une seule victoire sur leurs sept dernières sorties et, avec leurs 31 points, sont désormais aussi loin du top 6 (38) que de la place de lanterne rouge (24). Ce mardi, avec une équipe plus que rajeunie, ils ont logiquement subi la loi de Zurich, leader incontesté et incontestable de National League.

Les mauvaises nouvelles continuent de s'enchaîner pour Fribourg, qui a même perdu Thierry Schild, sorti à la 22e minute en se tenant l'épaule. Son entraîneur Roger Rönnerg reste pourtant calme. Il sait qu'à l'heure actuelle, paniquer ne sert à rien pour lui et ses joueurs.

Roger, Gottéron a connu un début de match difficile, même si vous avez mieux joué par la suite, notamment en fin de première période et durant la troisième. Comment expliques-tu ces changements?

Je trouve triste que nous perdions, mais je reste fier de nos jeunes joueurs. C'est l'équipe la plus jeune avec laquelle nous avons jamais joué. Nous avions une bonne dynamique au début de la deuxième période, mais juste au moment où nous avions cet élan, ils ont marqué et ont tué notre dynamique au lieu que ce soit nous qui marquions. Pour battre Zurich lorsqu'il est en confiance, il faut décrocher le jackpot. Nous devons livrer un match presque parfait, et ce n'a pas été le cas.

Que s'est-il passé exactement en deuxième période?

Je trouve que nous étions revenus sur la glace pour très bien jouer, mais ils ont marqué. Quatre minutes de pénalité pour canne haute ont ensuite changé la dynamique du match. Honnêtement, les Zurichois ont aussi eu les rebonds favorables: ce sont des buts sur lesquels on ne peut blâmer personne, le puck rebondit sur nos joueurs. Ce sont vraiment ces deux pénalités qui ont fait basculer le match. Donner autant de jeu de puissance à Zurich change forcément le cours d'une rencontre. Je trouve que nous avons eu de bonnes minutes dans la seconde moitié de la rencontre.

Tu as aligné une attaque avec un seul joueur de plus de 30 ans. Comment gères-tu cette jeunesse?

Je leur dis de jouer, d'être courageux et d'avoir confiance en eux. Je ne sais pas si c'est de ma faute si nous n'arrivons pas à gagner ce soir, mais je veux que les gars jouent sans montrer trop de respect à l'adversaire. Je veux qu'ils soient en confiance et que je fasse jouer les bons éléments. Je dois trouver un moyen de faire gagner cette équipe, c'est mon travail.

C'est une période difficile actuellement pour Fribourg. Comment gardes-tu le sourire et comment continues-tu à travailler pour rester positif?

Tout d'abord, il faut regarder comment les gars se battent. J'aime l'état d'esprit des jeunes joueurs, ils fournissent de gros efforts. J'ai aimé l'ambiance dans la patinoire aujourd'hui: je trouve que le public soutient vraiment cette jeune équipe. Il nous aurait fallu un peu de chance en début de match pour inscrire le premier but et peut-être trouver un moyen de gagner. Je dois simplement travailler sur le processus: trouver le moyen de marquer en jeu de puissance, ajuster l'infériorité numérique, bien défendre et faire tourner nos quatre lignes. J'ai besoin que tous les joueurs évoluent avec confiance et aident les plus jeunes. Il y a beaucoup de travail en ce moment.

Sans parler de crise, c'est la première fois depuis ton arrivée à Fribourg que tu traverses une passe aussi compliquée. Comment te sens-tu personnellement? Tu dis rester positif, mais comment le vis-tu?

Je suis assez dur envers moi-même, parce que j'estime que c'est mon travail d'entraîneur de préparer l'équipe et de la faire progresser chaque jour. Comme je l'ai dit, nous devons accepter la situation et nous assurer de pratiquer un bon hockey, que je fasse les bonnes analyses et que je maintienne la confiance des gars, car ils ressentent la pression. Ils ressentent assurément la pression des résultats et ont terriblement envie de gagner. Ce n'est pas un manque de motivation dans cette équipe: elle veut vraiment gagner et elle tient à Gottéron. C'est davantage de la frustration. Il faut rester calme au milieu de la tempête et se concentrer uniquement sur le prochain match.

Comment parviens-tu à trouver l'équilibre entre cette frustration et la nécessité de rester calme?

La première chose, c'est que nous ne devons blâmer personne. Nous devons rester forts et créer cette fraternité où nous nous soutenons vraiment les uns les autres. Je soutiens les joueurs, tous les joueurs soutiennent les plus jeunes, etc. C'est ainsi que ce club est bâti, sur une solidarité forte. Le plus important est de rester unis.

Vous avez également perdu Thierry Schild ce soir. Avez-vous des nouvelles à son sujet?

Ce n'est pas bon signe. Comme il n'a pas pu finir la rencontre, je ne pense pas qu'il soit là au prochain match, mais j'aurai plus de détails prochainement.

Le retour du capitaine Andrea Glauser va-t-il changer quelque chose, notamment dans l'état d'esprit?

Nous prenons tout ce qui est positif. Nous avons récupéré Maximilian Streule aujourd'hui et, espérons-le, «Glausi» sera bientôt de retour lui aussi. Tout cela sera positif pour nous, et j'espère que tout ce que nous traversons actuellement nous apportera de la joie après Noël. Il faut continuer à travailler dur, cela ne fait aucun doute.