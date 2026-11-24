Le Lausanne HC a confirmé son succès face à Genève-Servette. Les Vaudois se sont imposés 4-3 après les tirs aux buts face à Rapperswil, leur ancienne bête noire, non sans avoir peiné.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il n'y a pas si longtemps, Rapperswil était la bête noire du Lausanne HC. Combien de fois les Saint-Gallois ont-ils battu les Lions après avoir été archidominés durant soixante minutes? Mais récemment, les hommes de Geoff Ward avaient arrêté de se prendre les pieds dans le Rappi en gagnant avec autorité contre cet adversaire historiquement pénible à manœuvrer.

Lorsque Antti Suomela a eu la bonne idée de marquer le 1-0 en début de match en supériorité numérique, Lausanne semblait se mettre sur la route d'un nouveau succès, quelques jours après celui acquis de haute lutte à Genève après avoir pourtant été mené 3-0. Ce d'autant plus qu'il y avait un petit air de rentrée des classes à la Vaudoise aréna mardi soir, puisque deux joueurs étaient de retour. Pas de la même manière, certes. Théo Rochette, après son expérience peu fructueuse en Amérique du Nord, était présent dans les gradins. Erik Brännström, lui, était de retour de blessure. Le Lausanne HC avait de bonnes raisons de se réjouir de cette soirée.

Occasions manquées

Le seul regret que pouvaient nourrir les Lausannois au moment de regagner leur vestiaire pour la première pause? Ne pas avoir davantage creusé l'écart. Avec 14 tirs cadrés contre deux pour les Saint-Gallois, le LHC aurait pu bénéficier d'un matelas bien plus confortable. Et ce qui devait arriver arriva. Après avoir fait le dos rond, les Saint-Gallois sont revenus. Dominic Lammer a remis les deux équipes à égalité peu après le retour sur la glace (26e, 1-1). La multiplication des pénalités lausannoises durant la période intermédiaire aurait pu coûter cher aux Lions. Paradoxalement, c'est pourtant en infériorité numérique qu'ils ont repris les devants. Ahti Oksanen, sur un service d'Austin Czarnik, a redonné l'avantage à ses couleurs (30e, 2-1).

De quoi relancer la machine lausannoise? Pas vraiment. Quelques minutes plus tard, Fabrice Herzog a une nouvelle fois remis les compteurs à zéro (34e, 2-2). Malgré deux fois plus de tirs cadrés que leur adversaire (24 à 12), les Vaudois avaient encore tout à faire au moment d'entamer la troisième période. Et comme dans ce mauvais film vécu à maintes reprises, Rapperswil a viré en tête sur un but de Mauro Dufner. Le défenseur de Rapperswil espérait que le karma serait de son côté après son geste plein de fair-play réalisé vendredi à Fribourg. C'est lui qui a vu son essai tromper Ewan Huet pour donner l'avantage à son équipe (48e, 2-3).

Les arrêts d'Ewan Huet

À moins de dix minutes de la sirène finale, Antti Suomela s'est présenté seul face à Melvin Nyffeler et semblait mûr pour égaliser. Le Finlandais s'est toutefois heurté en deux temps au portier adverse. Mais Lausanne a pu recoller au score par Ahti Oksanen en supériorité numérique.

Alors que Fabian Heldner était sur le banc des pénalités, Rapperswil a pu disputer le début de la prolongation avec un homme de plus sur la glace. Une occasion en or pour repartir de la Vaudoise aréna avec deux points et n'en laisser qu'un aux Vaudois. Mais Ewan Huet s'est montré héroïque devant son filet pour stopper les essais de Kevin Labanc et de Fabrice Herzog.

Et sur une pénalité infligée à Dominic Lammer, ce sont les joueurs locaux qui ont pu disputer les deux dernières minutes avec un homme de plus sur la glace. Mais eux aussi n'ont pas trouvé la faille. C'est donc lors des tirs aux buts que la rencontre s'est jouée. Et ce sont les Vaudois qui ont gagné le point de bonus grâce à des buts de Philipp Kurashev et Erik Brännström. De quoi continuer de coller au Top 6.