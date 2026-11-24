Accrochés lors de la première période à la BCF Arena, les Zurich Lions ont ensuite déroulé face à Fribourg-Gottéron. En championnat, les Dragons concèdent leur sixième défaite sur les sept derniers matches (1-5).

Matthias Davet Journaliste Sport

Fribourg a très vite compris que la soirée allait être longue sur le plateau de Saint-Léonard. Après à peine 20 secondes de jeu, Michael Kapla ratait sa relance et permettait à Zurich de se procurer une première belle occasion. Dans les minutes qui ont suivi, les Lions ont acculé les Dragons et auraient bien pu ouvrir la marque.

Mais Gottéron s'est extirpé de cette situation délicate et a gentiment réussi à sortir la tête de l'eau. En power-play, Jonas Taibel a d'ailleurs eu une belle occasion à la 10e minute de jeu. Thierry Schild a également fait passer un petit frisson dans les gradins de la BCF Arena, même si son geste entre les jambes suivi d'un tir en back-hand n'a pas trouvé le fond des filets (16e). En manque de confiance, Anthony Richard a ensuite manqué son 1 contre 1 face à Robin Zumbühl (17e).

Un tiers pour tout changer

Le deuxième tiers a mal commencé pour Fribourg puisque, touché lors d'un contact contre la bande, Thierry Schild a quitté ses coéquipiers en se tenant l'épaule gauche. De mal en pis, les Dragons ont vu Mikko Lehtonen ouvrir la marque, d'un tir du poignet (26e). Treize secondes plus tard et à la suite de quatre minutes de pénalité fribourgeoise, Sven Andrighetto doublait la mise dans un angle fermé.

Et le festival zurichois durant cette période médiane ne s'est pas arrêté là. Alors que Fribourg avait un temps fort, Jamiro Reber a totalement raté une passe au centre de la glace. En contre, Willy Riedi a pu servir Juho Lammikko, qui a inscrit le troisième (33e). À 77 secondes de la sirène, Derek Grant donnait quatre longueurs d'avance à son équipe, en déviant habilement une passe de Tim Berni de la ligne bleue.

Le but de l'espoir, en vain

Si Fribourg a su marquer le but de l'espoir assez tôt dans la troisième période (Jan Dorthe, 43e), il n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. Zurich est parvenu à gérer son large avantage jusqu'à la fin de la rencontre, marquant même le cinquième dans la cage vide (Jesper Frödén, 57e). C'est avec une certaine logique que la troupe de Roger Rönnberg s'est inclinée face au leader incontesté de National League.

Gottéron en est désormais à six défaites sur ses sept dernières sorties en championnat. Jeudi, les Dragons recevront Zoug, une autre formation qui impressionne depuis le début de la saison. Il faudra retrouver la flamme pour réaliser un bon résultat.