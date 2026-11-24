Le match entre Lausanne et Rapperswil se dispute avec un invité de marque. Dans les gradins, Théo Rochette est en effet présent pour soutenir les Lions.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, il faut avoir l'œil ouvert lors des matches à Lausanne (ou des contacts avec l'objectif affûté). Après la saga Philip Kurashev qui a vu un de ses épisodes se passer dans les loges de la Vaudoise aréna avant sa signature du côté du LHC, voici que Théo Rochette rend actuellement une visite au Lausanne HC. Il se trouve actuellement dans les gradins de la patinoire lausannoise pour la rencontre face à Rapperswil.

Est-ce à dire que son retour sous le maillot des Lions est proche? Pas selon nos sources. Tout porte à croire que la situation entre le joueur et les Detroit Red Wings ne s'est pas décantée. Tout juste a-t-il quitté l'Amérique du Nord pour revenir en Europe. Mais Théo Rochette est sous contrat avec la franchise du Michigan. Aux dernières nouvelles, la situation est toujours bloquée.

Après avoir quitté l'équipe de AHL des Grand Rapids Griffins, Théo Rochette s'est rendu à Québec où il a pris un peu de recul. En neuf matches, il avait pourtant livré des prestations encourageantes. Mais il a finalement décidé de quitter le Michigan malgré un contrat portant jusqu'au terme de la saison. C'est pour cette raison que Detroit ne souhaite pas le libérer si facilement.

Aujourd'hui, le pire des scénarios serait que Théo Rochette ne puisse pas disputer un match de la saison et qu'il puisse reprendre sa carrière lors de l'exercice 2027/2028. Il y a tout de même fort à parier qu'une issue favorable soit trouvée dans ce bras de fer qui se déroule désormais au-dessus de l'Atlantique.