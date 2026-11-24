Ajoie espérait remporter une troisième victoire de rang ce mardi, ce qui aurait été une première cette saison, mais les Vouivres n'ont pas su se sortir des griffes des Tigres, vainqueurs 4-2 dans leur Ilfis adoré.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Après avoir battu Lugano aux tirs au but, puis Fribourg dans le temps réglementaire, Ajoie espérait remporter une troisième victoire de suite cette saison, ce qui aurait été une première. Mais, pour y arriver, il fallait sortir vivant de l'Ilfis, où les attendaient de très redoutables Tigres. Verdict: après quatre succès en cinq matches, Ajoie repart sans rien de l'Emmental, vaincu 4-2, avec un dernier but encaissé dans la cage vide.

Un premier tiers sans grand spectacle

Matteo Wagner a ouvert le score à la 9e, trompant Noah Patenaude, lequel a été préféré à Antoine Keller ce mardi. Plus rien d'autre n'a été marqué durant ce tiers, lors duquel les Vouivres ont peiné à se montrer dangereuses malgré leurs bonnes intentions.

Ajoie égalise deux fois et se fait punir ensuite

Il a fallu attendre la mi-match pour que la partie devienne folle à l'Ilfis, quatre buts étant inscrits en sept minutes, deux de chaque côté! Julius Nättinen a commencé par égaliser à 1-1 à la 32e grâce à son 12e goal de la saison. Emil Pettersson a lui inscrit le 2-1 pour les Tigres, en power-play (36e), juste avant le 2-2 de Philipp-Michael Devos à la 38e. Mais Ajoie a de nouveau craqué juste après avoir marqué, puisque Dario Allenspach a remis Langnau devant (3-2, 39e)! Quel scénario!

Les 49 fans du HCA à avoir effectué le déplacement ont redoublé d'encouragements durant le dernier tiers, exhortant leur équipe préférée à égaliser, à grand renfort de chants et de tambours. Mais rien n'y a fait et, malgré un nombre de tirs équilibré au total (27-24 pour Langnau), ce sont bien les Emmentalois qui gardent les trois points au chaud dans leur Ilfis adoré, confirmant leur succès avec un 4-2 dans la cage vide à la 60e, signé Hannes Björninen.

Le derby face à Bienne jeudi à Voyeboeuf

Prochaine étape pour les Vouivres, ce jeudi dans leur antre de Voyeboeuf, pour un derby de feu contre Bienne. Les Seelandais, qui semblaient en crise après leur gifle reçue chez eux face à Berne (5-9) ont parfaitement réagi ce mardi soir en allant battre Lugano (3-6) chez lui. Il va faire chaud vendredi à Porrentruy! S'ensuivront deux déplacements très compliqués à Zurich et Zoug avant la réception des Aigles genevois. Il sera ensuite temps de souffler un peu avec la trêve internationale.