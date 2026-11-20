Débarqué cet été aux Vernets, Ramon Untersander s'est blessé lors du premier match de National League face à Lugano. Deux mois plus tard, le défenseur a pu faire son retour dans l'alignement des Aigles.

Matthias Davet Journaliste Sport

2'05. C'est le temps de jeu de Ramon Untersander cette saison en National League. Après avoir disputé les quatre premières rencontres de Champions Hockey League avec Genève-Servette, le défenseur s'était blessé au bas du corps lors du premier déplacement de la saison à Lugano et avait dû quitter ses nouveaux coéquipiers.

Deux mois plus tard, le voilà de retour. Mercredi, il a griffé quasi durant 10 minutes la glace de la BCF Arena lors du match nul retour face à Fribourg, en Champions Hockey League (3-3). L'issue de la rencontre et la qualification des Dragons étant déjà pratiquement acquises après l'aller (1-6), Ramon Untersander a pu effectuer son retour sans trop de pression. «C'était parfait comme ça, apprécie-t-il. J'avais une belle chance d'avoir du temps de jeu.»

Le soutien de ses coéquipiers

Surtout, c'est une délivrance pour celui qui est arrivé cet été en provenance de Berne. La rééducation n'a pas été des plus évidentes. «J'ai attendu longtemps de pouvoir revenir et j'ai travaillé chaque jour pour ce moment, précise l'arrière. C'est un soulagement.»

Heureusement pour lui, l'entourage a été là dans les moments compliqués. Que ce soit le staff ou les autres joueurs. «Mentalement, ça a vraiment fait du bien, souligne-t-il. Les deux premières semaines après la blessure ont été difficiles, mais j'ai pu compter sur mes coéquipiers.»

Dans son malheur, il n'était pas non plus seul. Beaucoup de joueurs ont, malheureusement pour les Aigles, rejoint l'infirmerie depuis le début de la saison. Ils ont pu se tenir les coudes, même si Ramon Untersander est content d'être de retour. «Faire partie de l'équipe, ça reste autre chose. Quand on ne fait pas les voyages en car et tout le reste, on est logiquement un peu à l'écart.»

Un enchaînement à Zoug?

Ce n'est désormais plus le cas pour Ramon Untersander, qui refait partie intégrante du groupe. Pour le voyage à Zoug ce vendredi, il sera dans le car. Enfin, même lui n'en est pas certain. «Quand tu reviens d'une blessure, tu dois te battre pour ta place, rappelle-t-il. Actuellement, on a huit défenseurs en santé.» L'un d'eux pourrait bien avoir le rôle du surnuméraire en Suisse centrale.

En tout cas, le No 5 se sent prêt, «à 100%». La blessure fait partie du passé. «On va regarder ce que le coach décide», ajoute-t-il. La décision final revient en effet à Sam Hallam et son staff.