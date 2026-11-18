Avec huit absents de chaque côté, le huitième de finale retour entre Fribourg et Genève n'a jamais atteint des sommets (3-3). L'essentiel est acquis pour les Dragons, qualifiés pour le prochain tour de Champions Hockey League.

Matthias Davet Journaliste Sport

Il y aurait pu avoir du suspense ce mercredi à la BCF Arena, et ce malgré la large avance acquise lors du huitième de finale aller (1-6) une semaine plus tôt. Genève avait bien prévu de venir gagner cette rencontre à Fribourg, pour au moins quitter la tête haute la Champions Hockey League.

Après trois minutes et un lancer de Sakari Manninen, Jimmy Vesey était au rebond pour conclure et ouvrir le score. Il n'en manquait «que» quatre aux Aigles pour égaliser.

Mais cette rencontre de Coupe d'Europe s'est aussi disputée sans huit joueurs de chaque côté. Adam Boqvist (malade), Nicolas Müller, Vincent Praplan, Luca Hischier, Markus Granlund, Tristan Lemyre, Tanner Richard et Noah Rod dans les rangs grenat; Patrik Nemeth, Samuel Walser, Kevin Nicolet, Maximilian Streule, Andrea Glauser, Nathan Marchon, Marcus Sörensen et Jacob de la Rose pour les Fribourgeois. C'est donc avec passablement de juniors que les deux équipes ont évolué, ce qui a légèrement affaibli le niveau de jeu.

Place à Skellefteå

Si Fribourg a sonné une légère révolte, grâce à un tir de Ludvig Johnson dévié par l'arrière du patin de Roger Karrer (1-1, 36e), Genève a directement repris les devants. 55 secondes après l'égalisation, Josh Jooris mettait une jolie passe devant la cage pour Simas Ignatavicius.

Il fallait un miracle avant la rencontre pour que le GSHC élimine Fribourg. Avec un avantage d'un seul but à l'entame du troisième tiers, il aurait fallu qu'énormément de prophètes s'allient pour aider les Genevois. Jesse Puljujärvi a inscrit le 1-3, mais il était trop tard (55e). En toute fin de match, Christoph Bertschy (dans la cage vide) et Yannick Rathgeb ont pu égaliser pour Gottéron. Genève ne pourra même pas se dire qu'il quitte la compétition avec une victoire à la clé.

Quant aux Dragons, ils continuent donc leur chemin dans cette Champions Hockey League. En quarts de finale, ils affronteront les Suédois de Skellefteå, finalistes en 2024 face à… Genève. Match aller le 1er ou 2 décembre sur le plateau de Saint-Léonard, avec un retour prévu le 15 décembre dans le nord de la Scandinavie.