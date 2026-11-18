Fribourg-Gottéron aurait engagé le défenseur William Worge Kreü jusqu’au terme de la saison. Selon nos informations, l'arrière débarquerait d'Ambri et devrait dépanner alors que l'infirmerie des Dragons qui ne désemplit pas.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’infirmerie de Fribourg-Gottéron déborde et les Dragons semblent sur le point de réagir. Selon nos informations, le champion de Suisse en titre aurait trouvé un accord avec William Worge Kreü. Le défenseur suédois de 26 ans devrait terminer la saison 2026/27 à la BCF Arena, puisque seuls quelques détails semblent encore devoir être réglés.

Libre depuis la fin de son contrat à Mannheim, le natif de Linköping avait commencé le championnat du côté d'Ambri-Piotta où il a disputé 18 matches (0 but, 7 assists). Du haut de ses 196 cm, ce gaucher est un défenseur défensif, réputé pour son travail en infériorité numérique et son jeu sans fioritures. Drafté par les Buffalo Sabres en 2018 (7e tour, 187e choix), il a disputé sept saisons de SHL avec Linköping et Oskarshamn avant de rejoindre Jukurit en Liiga (47 matches, 10 points, 70 minutes de pénalité). Il avait ensuite terminé l’exercice 2025/26 en DEL, à Mannheim.

Son arrivée tombe à point nommé. Mardi, «La Liberté» a annoncé que Marcus Sörensen, blessé au bas du corps contre Kloten, serait absent entre quatre et six semaines. Touché lors du même match, Jacob de la Rose pourrait, lui, revenir le 5 décembre à Bienne.

Les deux Suédois rejoignent une liste déjà interminable. Andrea Glauser, Patrik Nemeth, Maximilian Streule, Samuel Walser, Kevin Nicolet et Nathan Marchon sont eux aussi indisponibles. Nemeth, Streule et Nicolet s’entraînent avec un maillot de non-contact, mais aucune date de retour n’est arrêtée. Nicolet, touché au visage par un puck contre Berne, avait dû quitter la glace sur une civière avant d’être recousu de quatre points de suture.

C'est sans ces huit absents, dont trois défenseurs, que les Dragons ont pris part au match retour de Champions Hockey League contre Genève-Servette. Si la signature se confirme, William Worge Kreü devrait être rapidement à disposition de son entraîneur, Roger Rönnberg. Peut-être même dès ce vendredi pour la réception de Rapperswil.