Avec son infirmerie pleine à craquer, Fribourg-Gottéron doit continuer à appeler des juniors. L'attaquant Oskar Rogl a donc effectué ses premiers coups de patin lors de la qualification en Champions Hockey League face à Genève (3-3).

Matthias Davet Journaliste Sport

Avec toutes les blessures qui minent Fribourg-Gottéron depuis le début de la saison, les noms de ses juniors sont presque aussi connus que ceux de la première équipe. Les Martin Grangier, Danielius Cecekovas ou autre Yannik Boppart font régulièrement leur apparition sur la glace de la BCF Arena, que ce soit en Champions Hockey League ou en National League.

Pourtant, mercredi soir, les Dragons ont dû tirer un nouveau nom de leur chapeau. Il faut dire qu'avec les blessures de Marcus Sörensen et de Jacob de la Rose, leur attaque était particulièrement affaiblie. C'est donc Oskar Rogl, meilleur compteur des U21, qui a rejoint la première équipe pour le huitième de finale retour face à Genève.

Si la feuille de statistiques parle évidemment en sa faveur, l'on peut se demander pourquoi lui, et pas un autre de ses coéquipiers? En d'autres termes, comment Roger Rönnberg choisit quels joueurs seront affectés à ses ordres? «On est en dialogue constant avec l'entraîneur des juniors et Oskar a particulièrement bien joué ces derniers matches, apprécie le Suédois. Je suis allé les voir dimanche et ce No 23 sortait du lot.» Preuve en est qu'il n'y a pas que les statistiques qui comptent, Oskar Rogl n'a marqué qu'un point face à Ambri.

«J'étais un peu stressé»

Contre les Aigles, il a réalisé une prestation plus que correcte. Celle-ci a même été ponctuée d'un point, sur le 3-3 de Yannick Rathgeb à 14 secondes de la fin du match. «On m'a déjà donné le puck», s'exclame, sourire aux lèvres, l'attaquant de 18 ans.

C'est mardi matin qu'Oskar Rogl a appris qu'il allait disputer la rencontre face à Genève. Entre la nouvelle et le coup d'envoi, il y a eu un entraînement avec la première équipe et, surtout, beaucoup de pression pour le Slovène à licence suisse. «J'étais un peu stressé», a-t-il répété à trois reprises, preuve qu'il l'était réellement. Les premiers shifts lui ont fait du bien. «Directement, ça a été un peu mieux.»

Surtout qu'il n'était pas venu que pour faire de la figuration ce mercredi. Aligné aux côtés de Jonas Taibel et Anthony Richard, l'ancien junior d'Yverdon-les-Bains a disputé treize minutes de jeu. «Il y avait une belle ambiance dans la patinoire, apprécie le principal intéressé. Ça m'a motivé et je me suis donné à fond.»

Avec le logo des Dragons sur le ventre, Oskar Rogl a vécu un petit rêve. «C'était une sensation incroyable», souligne-t-il. Peut-être même que son aventure n'est pas finie. Toujours miné par les blessures, Fribourg-Gottéron reçoit Rapperswil ce vendredi. Malgré le recrutement à venir du défenseur suédois William Worge Kreü, Roger Rönnberg aura besoin de toutes les forces nécessaires en attaque. Pourquoi pas l'aide d'Oskar Rogl? «J'aimerais bien, mais c'est le coach qui va décider», répond simplement le No… 52 du soir, le 23 étant déjà pris par Samuel Walser, blessé.