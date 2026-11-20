Le Ministère public régional Jura bernois-Seeland a ouvert une procédure pour tentative de lésions corporelles graves contre Daniel Carr, l’attaquant d’Ajoie. En cause: son coup de poing sur Gaëtan Haas, mi-octobre à Bienne.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’affaire Carr-Haas ne se réglera pas uniquement devant les instances de Swiss Ice Hockey. Le Ministère public régional Jura bernois-Seeland a annoncé vendredi avoir ouvert, le 23 octobre déjà, une procédure pour tentative de lésions corporelles graves contre Daniel Carr. L’attaquant canadien du HC Ajoie, âgé de 35 ans, est visé pour le coup de poing asséné à Gaëtan Haas le 16 octobre à la Tissot Arena.

Ce soir-là, vers la 5e minute du troisième tiers d’un match remporté 5-2 par les Jurassiens, plusieurs bagarres avaient éclaté sur la glace, dont une entre Carr et le capitaine biennois. Selon le communiqué, le joueur d’Ajoie a frappé Haas à la tête avec le poing alors que ce dernier se trouvait au sol. Le Biennois avait ensuite été touché par une commotion cérébrale et le club biennois avait fait savoir que des suites pénales allaient peut-être avoir lieu.

Enquête ouverte d’office

La justice bernoise n’a pas attendu de plainte. Elle s’est saisie du dossier d’office, en s’appuyant notamment sur les images diffusées en direct à la télévision puis reprises dans les médias. La Police cantonale bernoise, chargée de l’enquête, a déjà procédé à de premières auditions, notamment celles de Gaëtan Haas et de Daniel Carr, et a saisi des moyens de preuve. D’autres auditions doivent suivre. Les conclusions seront ensuite transmises au Ministère public, qui décidera de la suite de la procédure. Daniel Carr est présumé innocent. Mercredi, il a effectué son retour au jeu et a été questionné sur le sujet. Sa réponse a été laconique: «Je souhaite un prompt rétablissement à Monsieur Haas», avait-il répété à plusieurs reprises.

Dans son communiqué, le Ministère public rappelle que certains comportements, même dans le cadre d’une rencontre sportive, peuvent avoir des conséquences pénales lorsqu’ils dépassent une certaine limite. Les autorités de poursuite pénale sont tenues d’ouvrir une procédure dès qu’elles ont connaissance d’indices laissant penser qu’une infraction a été commise.

Sur le plan sportif, le dossier est déjà bouclé. Le juge unique de la National League avait d’abord suspendu Daniel Carr cinq matches et lui avait infligé une amende de 7'600 francs. Jugeant la sanction trop clémente, le HC Bienne avait fait recours auprès du Tribunal du sport de Swiss Ice Hockey, qui a alourdi la peine à sept matches et l’amende à 9'040 francs. Le club seelandais avait par ailleurs indiqué examiner, avec son capitaine, la possibilité d’engager des actions civiles et pénales contre le Canadien.